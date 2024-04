BANCUL ZILEI | „Baby, am făcut ceva foarte rău. Iartă-mă!”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt doi tineri care au o relație, însă ea mărturisește că a făcut o greșeală mare. Deznodământul este hilar.

– Baby, am făcut ceva foarte foarte rău! Iartă-mă!

– Ce anume!??

– Te-am înșelat!

– Lol

– Ce??? Iubire, chiar îmi pare rău!!!

– Eu am una și mai bună pentru tine…

– Cum așa?

– Sâmbătă am nunta!

Bulă și profesoara neîngrijită

Profesoara este în fața clasei și scrie un exercițiu pe tablă. Bulă țipă:

– Domnișoara, aveți păr sub braț!

Înfuriată, profesoara îl trimite pe Bulă acasă pentru restul zilei.

A doua zi, profesoara împinge scaunul de la catedra cu brațul stâng și Bulă strigă:

– Domnișoara, aveți păr și sun celălalt braț!

Acum Bulă este trimis acasă pentru tot restul săptămânii.

Luni, doamna profesoară scapă cartea. Când o ridică îl aude pe Bulă:

– Vă pup pe toți! Ne revedem după sărbători.

Alte bancuri amuzante

Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere. A doua zi, mireasa își sună mama, plângând:

– Deci, cum a fost, fiica mea?

– Oh, mamă, a fost minunat. Atât de romantic!. Mamă, dar imediat ce am ajuns acasă, a început să-mi vorbească urât. Nu am auzit niciodată astfel de cuvinte! Trebuie să vii să mă iei acasă!

Te rog, mamă!

– Hai, draga mea, calmează-te! Ce ți-a spus?

– Nu vreau să-ți spun. Îmi e atât de rușine. E îngrozitor. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă!

– Draga mea, ce lucruri oribile îți zice? Știi că mie îmi poți spune orice.

– Mamă, îmi spune cuvinte precum „gătește cina”, „calcă-mi o cămașă”, „șterge praful” și „fă patul”!

Un student la științe economice stă lângă un catarg în curtea Universității. După un timp, vine un coleg student la inginerie și-l întreabă:

– Ce faci, colega?

– Am primit ca temă de la rector să măsor înălțimea catargului și tocmai mă gândeam cu ce formulă aș putea face asta mai bine.

– O secundă, spune studentul la inginerie.

Scoate catargul din suport, îl întinde pe pământ și cu o ruletă îl măsoară.

– Exact 7 metri!

După care, pune catargul la loc în suport si pleacă. La care, viitorul economist:

– Inginerii ăștia! Noi vorbim de înălțime și el măsoară lungimea…

