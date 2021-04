Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Un bărbat aflat în magazin a fost într-un impas atunci când a avrut să cumpere pască și i-a cerut ajutorul unui prieten.

”-Băi, care e pluralul la ”pască?” Sunt în magazin și mi-e rușine să cer.

-Nu știu.

-Păi, tu cum ți-ai luat două?

-Am zis: ”Dați-mi o pască”. Am stat două secunde și am zis: ”Ba nu, două!”.

-Oh, merci, bro! Îți rămân dator”, este bancul zilei.