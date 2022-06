BANCUL ZILEI | Bulă, la ginecolog: „Dom’ doctor, nu știu să fac amor!”

Fă-ți ziua mai bună cu o doză de amuzament! CANCAN.RO ți-a pregătit unul dintre cele mai amuzante bancuri pe care le vei auzi vreodată. Bulă ajunge la ginecolog.

Bulă, la ginecolog:

– Dom’ doctor, am venit cu soția, pentru că suntem tineri căsătoriți și eu nu știu cum să fac amor. Se poate să-mi arătați dumneavoastră?

Doctorul, amabil, îi arată pe tânăra soție cum se face treabă, după care Bulă dă și el un numar, doctorul felicitindu-și la sfârșit „elevul” pentru cât de repede învață. După două săptămâni, doctorul nostru se plimbă cu un coleg și îl vede pe Bulă, plimbându-se cu amicul lui, Ștrulă.

Doctorul îi spune colegului său ce prost e Bulă, că a făcut amor cu soția lui, ca să îl învețe cum. Bulă îl vede la rândul lui pe doctor și-i spune lui Ștrulă:

– Auzi măi, Ștrulă, ce doctor prost! Acum 2 săptămâni am agățat o prostituată și nu aveam unde s-o duc. Și am dus-o la doctorul ăsta în cabinet!

SURSA FOTO: Facebook