BANCUL ZILEI | Care sunt cele 5 tipuri de femei

E miercuri, iar weekendul începe să pară din ce în ce mai aproape. Noi suntem deja gata să dăm startul distracției. CANCAN.ro a pregătit pentru tine un banc super amuzant, care cu siguranță te va face să mai uiți de probleme. Vă garantăm că o să râdeți cu lacrimi!

Săptămâna a ajuns la jumătate, iar nouă gândul ne zboară deja la weekend. Ca să mai uităm de probleme, noi suntem gata să dăm startul distracției. Astăzi, v-am pregătit o glumă delicioasă vă va face ziua mult mai bună. Râsul și voia bună sunt garantate!

Iată ce glumă am pregătit astăzi pentru tine!

– Cum trebuie să fie o femeie serioasă?

– Femeia serioasă trebuie să aibă soț și amant.

– Credeam ca aia e o femeie adulteră.

– Femeia adulteră are soț și mai mulți amanți.

– Credeam că aia e o femeie ușoară.

– Femeia ușoară are doar amanți.

– Credeam că aia e o femeie pierdută.

– Femeia pierduta n-are nici soț, nici amant.

– Credeam ca aia e o femeie singură.

– Femeia singură e aia care are numai soț…

Dar asta nu e tot! O zi în care nu ați zâmbit este o zi irosită. CANCAN.ro are o altă surpriză pentru voi! Veselia și buna dispoziție sunt la ordinea zilei. Nu uitați să păstrați un zâmbet pe buze în fiecare zi. Continuați-vă ziua cu o stare de bine. Mai jos vă așteaptă o colecție specială de bancuri bonus.

Citește și: BANC | Clătitele și accidentul

Alte bancuri amuzante. Râzi cu lacrimi!

Pentru o porție de râs pe cinste, noi îți prezentăm o serie de bancuri amuzante.

Bubulina și amantul

Bubulina își face de cap cu amantul, știind că Bulă ajunge târziu acasă. Dar, surpriză! Bulă ajunge devreme. Amantul se ascunde sub pat, iar Bubulina deschide ușa. Suspicios din fire, Bulă caută prin toată camera și îl găsește pe amant.

– Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!

– Bulă, chiar nu știu ce face sub pat, dar stai să-l vezi în pat!

Citește și: BANC | Polițistul și șoferul care se grăbea pe gheață