Bancul zilei | „Dați-mi, vă rog, un prezervativ negru”

Râsul este un medicament care, din fericire, este gratuit și se eliberează fără prescripție medicală. Ca în fiecare zi, CANCAN.RO vă descrețește și azi frunțile cu un nou banc plin de umor. Citește în continuare discuția savuroasă dintre un bărbat și vânzătoarea unei farmacii.

Bancul de azi aduce în prim plan discuția amuzantă dintre un bărbat grăbit ce se află în drum spre o înmormântare și vânzătoarea de la o farmacie. Schimbul de replici dintre cei doi este savuros!

Bancul zilei te face să uiți de toate problemele

Redăm discuția dintre cei doi:

Un bărbat intră grăbit în farmacie și o roagă pe farmacistă:

– Doamnă, dați-mi repede un prezervativ negru!

– Nu știu dacă avem prezervative negre. Dar pentru ce vă trebuie?

– Un amic bun a murit și merg să-i prezint condoleanțe văduvei!

Un nou banc cu Ion și Maria.

Acest banc vă redă discuția amuzantă dintre două personaje îndrăgite ale umorului românesc, Ion și Maria. Fiecare dintre cei doi încearcă să-și surprindă partenerul cu câte o veste. Ce a ieșit, citește în continuare!

Redăm discuția amuzantă dintre Maria și Ion:

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o gramadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…..

Ion și Maria în noaptea nunții.

Un alt banc amuzant este și cel cu Ion și Maria, în care cei doi petrec noaptea nunții împreună. Ce a ieșit citiți în continuare.

Ion şi Maria în noaptea nunţii. Maria stătea în pat, într-o ţinută sexy, şi îl aştepta pe Ion, care se uita pe fereastră. Aşteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, mă Ioane, ce faci acolo?

– Stai, fă, că vin acu!

Încă o jumate de oră şi Maria zice:

– Hai, mă Ioane, că te aştept! Sunt numai a ta! Ia-mă!

– Ho, fă, că vin acu, ce te grăbeşti aşa?

Peste încă o jumate de oră, Maria se duce la Ion, supărată:

– Hai, mă, ce naiba faci acolo?

Ion, îngîndurat, uitîndu-se în continuare pe fereastră, spune:

– Fă, Mario, avea dreptate tata că-i frumoasă noaptea nunţii!

