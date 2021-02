Bancul zilei | Iubireeee, trebuie să mă cauți și să mă duci acasă

Cât de amuzante pot fi situațiile în care iubitul bea prea mult? Atât de mult, încât nu-și mai aduce aminte nici măcar cine l-a adus acasă, după petrecerea de pomină la care a fost…

Pentru astăzi v-am pregătit un super-banc amuzant, menit să completeze perfect începutul weekendului. Un bărbat a fost surprins să afle că, după ce s-a îmbătat criță, a fost dus acasă chiar de către iubita lui, cea căreia îi scria, în disperare, pe Whatsapp.

Conversația dintre cei doi a devenit virală, așa că iată bancul zilei:

„Iubireee, trebuie să mă cauți și să mă duci acasă!

Sunt beat tareeeee

Te rog grăbește-te că sunt praaaaaf

Iubire, gata, stai liniștită că m-au găsiiiiit. M-au dus acasă, nu îți face griji.

Știu, Luci. Eu te-am dus acasă”.

Alte bancuri amuzante cu betivi

1.La o bere, toţi se veselesc, numai unul e trist. – Ioane, de ce eşti trist? – Am aflat că nevastă-mea are SIDA… O pauză lungă… – Am glumit, băieţi. Ce v-aţi îngălbenit aşa?

2.Un beţiv rătăceşte prin cimitir. La un moment dat, vede un tip care se distrează cu două gagici: – Ascultă, frate, ai două, dă-mi şi mie una… – Da, chiar acum, răspunde ăsta ironic. Dacă-ţi trebuie, ia lopata şi dezgroapă-ţi!

3. La o masă, într-un bar, stătea un nene care dădea pe gât pahar după pahar. De fiecare dată când termină un pahar, se uita în buzunarul cămăşii. Intrigat, barmanul îl întreabă: – De ce vă tot uitaţi în buzunarul cămăşii după fiecare pahar? – Am acolo o poză cu nevastă-mea. Când mi se pare frumoasă, mă duc acasă!

4.Vine soţul acasă beat. Soţia îl aşteaptă în prag pregătită cu o tigaie în mână, la care soţul: – Du-te şi te culcă, nu mi-e foame!

5.Doi prieteni stau de vorbă la cârciumă: – De ce să-mi cumpăr maşină dacă toţi prietenii mei au şi mă pot servi? – Asta i-am spus şi eu soţiei tale când m-a întrebat de ce nu mă însor…