BANCUL ZILEI | „Iubito, îmi faci o tochitură moldovenească?”

Râsul este un medicament care, din fericire, este gratuit și se eliberează fără prescripție medicală.

Bancul de azi redă discuția dintre doi îndrăgostiți. Bărbatul își întreabă partenera dacă îi poate prepara mâncarea sa preferată. Femeia îl refuză, dar admite totuși că ar putea să-i facă pofta în săptămâna următoare. Cu o replică de o naivitate debordantă, bărbatul se dă însă de gol că o înșală.

Bancul zilei vă face să uitați de probleme

Redăm discuția savuroasă dintre cei doi:

– Iubito, îmi faci o tochitură moldovenească, săptămâna asta?

– Nu pot, poate cealaltă!

– Nu poate nici ea, am întrebat-o!

Un nou banc cu Ion și Maria. Garantat o să râzi cu lacrimi!

Acest banc vă redă discuția amuzantă dintre două personaje îndrăgite ale umorului românesc, Ion și Maria. Fiecare dintre cei doi încearcă să-și surprindă partenerul cu câte o veste. Ce a ieșit, citește în continuare!

Redăm discuția amuzantă dintre Maria și Ion:

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o gramadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…..

Ion și Maria în noaptea nunții. Nu o să te oprești din râs!

Un alt banc amuzant este și cel cu Ion și Maria, în care cei doi petrec noaptea nunții împreună. Ce a ieșit citiți în continuare.

Ion şi Maria în noaptea nunţii. Maria stătea în pat, într-o ţinută sexy, şi îl aştepta pe Ion, care se uita pe fereastră. Aşteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, mă Ioane, ce faci acolo?

– Stai, fă, că vin acu!

Încă o jumate de oră şi Maria zice:

– Hai, mă Ioane, că te aştept! Sunt numai a ta! Ia-mă!

– Ho, fă, că vin acu, ce te grăbeşti aşa?

Peste încă o jumate de oră, Maria se duce la Ion, supărată:

– Hai, mă, ce naiba faci acolo?

Ion, îngîndurat, uitîndu-se în continuare pe fereastră, spune:

– Fă, Mario, avea dreptate tata că-i frumoasă noaptea nunţii!

