BANCUL ZILEI | „Mărie, ce face Moș Crăciun la noi în dulap?”

Înseninează-ți ziua cu bancul propus de CANCAN.RO. Se apropie sărbătorile, așa că ne-am gândit să vă pregătim o glumă în ton cu această perioadă. Mai e puțin și vine Moș Crăciun, dar ce se întâmplă dacă îl găsești în dulap? Măria dă un răspuns care îl lasă pe Ion mut, iar pe voi o să vă facă să râdeți cu gura până la urechi.

– Mărie, ce face Moș Crăciun la noi în dulap?

– Drept să-ți spun, măi Ioane… îmi îndeplinește dorințele.

Așadar, Moș Crăciun e foarte generos. Dacă ești curios ce se află pe lista de dorințe a partenerului, distribuie acest banc și vezi ce are de spus. În plus, am pregătit și câteva glume bonus cu Moș Crăciun, care să te facă să râzi. Spor la citit!

Doi copii cu gândiri diferite îl așteaptă pe Moș Crăciun

Un copil optimist şi unul pesimist îl aşteaptă pe Moş Crăciun.

Pesimistul e sigur că nu o să primească mare lucru. Optimistul nu mai poate de încantare şi abia aşteaptă să vadă darurile.

Vine Moşul, iar copilul pesimist primeşte super – cadouri: trenuleţe, maşinuţe, ciocolată, tot ce i-ar fi putut trece prin cap.

Copilul optimist primeşte… o balegă.

Se întâlnesc copiii şi schimbă impresii.

Pesimistul: Eu am primit un trenuleţ, dar nu e prea mare, o maşinuţă, dar nu e culoarea pe care o voiam, şi ciocolată, dar e cu lapte şi fără alune…

Optimistul râde încântat: Măi, eu am primit un cal! Dar nu-l găsesc!

Scrisoare pentru Moș Crăciun

Dragă, Moş Crăciun,

De trei ani îţi cer un camion de pompieri! Poate că anul asta o să găseşti unul. Mulţumesc, George.

Dragă George,

Ca să mă ierţi că nici acum nu am un camion de pompieri, îţi voi da foc la casă în timp ce dormi. Aşa vei avea toate camioanele de pompieri pe care ţi le doreşti. Somn uşor, Moş Crăciun.

Cadou pentru iubită

Aș vrea sa cumpăr un cadou de Crăciun pentru iubita mea. Puteți să-mi dați un sfat?

– E tânăra?

– Nu tocmai.

– Elegantă?

– Oarecum.

– Frumoasă?

– Nimic deosebit.

– Cultă?

– Foarte puțin.

– Atunci să cumperi cadoul… pentru altcineva!