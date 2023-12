BANCUL ZILEI | Medicul, rudele și bătrânul putred de bogat

Bancul zilei. Rudele unui bătrân bolnav, putred de bogat, se strâng la spital, pentru a afla care este starea de sănătate a acestuia. Curioase fiind, îi adresează doctorului o întrebare, și anume dacă mai există o speranță. Reacția medicului stârnește amuzamentul.

Mediul iese de la pacient, un bătrân bolnav, dar putred de bogat. Rudele, foarte curioase, îl întreabă:

– Doctore, mai e vreo speranță?

– Niciuna! Pacientul se va vindeca!

În continuare, vă încântăm cu alte două bancuri la fel de savuroase.

Bancul zilei. Vizita doctorului la domiciliu, cuțitul, dalta, ciocanul și ranga

Doctorul are o vizită la domiciliu, intră în dormitor cu pacienta, lăsându-l pe soțul foarte agitat să aștepte afară.

Peste două minute, doctorul iese din dormitor și cere un cuțit de bucătărie. Soțul se conformează și doctorul dispare din nou în dormitor. Peste puțin timp iese din nou, de dată asta cerând un ciocan și o daltă.

Soțul dă fuga până jos și se întoarce cu un ciocan și o daltă. Acum bietul om era într-o groaznică stare de agitație.

Doctorul reintră în dormitor, reapare din nou după vreo cinci minute.

– Îmi pare rău, spune el. Mă tem că am nevoie de o rangă.

– O rangă?!! țipă soțul cu glasul sugrumat. Ce are? Spuneți-mi și mie.

– N-am avut cum să constat, a spus doctorul. Încerc de atunci să-mi deschid trusa.

Căsătoria greșită și sarcina

– Domnule doctor, sunteți sigur că sunt însărcinată de 27 de săptămâni și nu de 22?

– Nu există nicio îndoială.

– Oh, Doamne, m-am căsătorit cu bărbatul greșit!

