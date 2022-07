BANCUL ZILEI | Preotul satului merge la Poliție: „Mi-au furat bicicleta”

Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN.RO vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă.

Preotul satului merge le poliţia din localitate si se plânge:

– Fiule, ajuta-mă, mi-au furat bicicleta. Ce să mă fac?

– Ce să vă faceţi, părinte? Duminică la slujbă, trebuie să spuneţi cele zece porunci şi când ajungeţi la „Nu fura”, uitaţi-vă atent în jur pentru că cel care se va ascunde este hoţul.

După slujbă, popa merge la poliţai.

– Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule, mi-am găsit bicicleta.

– S-a întâmplat precum v-am spus eu?

– Aproape… Am început să enumar poruncile şi când am ajuns la „Nu preacurvi”, mi-am adus amine imediat unde am lăsat-o.