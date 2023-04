BANCUL ZILEI | Preotul satului merge la Poliție: „Mi-au furat mașina!”

Nu ar trebui să treacă nici măcar o zi fără să zâmbești și fără să citești bancul zilei. CANCAN.RO îți dă un motiv în plus, ca ziua ta să fie cât mai bună. Iată ce ți-am pregătit.

Preotul satului merge la poliție:

-Fiule ajută-mă, mi-au furat mașina! Ce mă fac?

-Duminică, la slujbă, trebuie să spuneți cele 10 porunci și când ajungeți la „Să nu furi”, uitați-vă atent pentru că cel care se va rușina, acela e hoțul.

După slujbă:

-Dumnezeu să te binecuvânteze fiule, mi-am găsit mașina.

-S-a întâmplat așa cum v-am spus?

-Aproape… am început să enumăr poruncile și când am ajuns la „Să nu preacurvești”, mi-am adus aminte unde am lăsat-o.