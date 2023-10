Bănel Nicoliță nu s-a uitat la bani când a venit vorba de nunta sa! Cât a scos din buzunar pentru a îl avea pe Adrian Minune la eveniment: „Nu regret nimic” 

În anul 2020, după 12 ani de relație și 6 ani de căsnicie, Bănel Nicoliță divorța de Cristina Pisică. Cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate, însă au rămas în relații foarte bune de dragul celor două fetițe pe care le au împreună. Deși a trecut ceva timp de la divorț, iar acum are o nouă parteneră, fostul fotbalist și-a adus aminte, recent, despre nunta pe care a făcut-o în urmă cu aproape 10 ani și a făcut mărturisiri inedite.

Bănel Nicoliță și fosta soție au fost împreună timp de 12 ani. După șase ani de relație au decis că este momentul să facă pasul cel mare, iar după alți șase ani au ajuns la divorț. Cei doi și-au spus adio în urmă cu doi ani, iar acum fostul fotbalist și-a amintit de momentul în care a spus „Da” în fața altarului. Acesta a făcut câteva dezvăluiri inedite despre nunta sa.

Bănel Nicoliță, nuntă cu fast

Așa cum spuneam, în urmă cu mai bine de 10 ani, Bănel Nicoliță și Cristina Pisică își uneau destinele în mod oficial. Cei doi și-au dorit o nuntă cu fast și așa au și făcut-o. Recent, fostul fotbalist a rememorat evenimentul, aducându-și aminte de momentele fericite de atunci. La nunta fostului fotbalist au participat peste 300 de invitați, care s-au distrat pe cinste.

Atmosfera a fost animată de nume mari de pe scena muzicală românească. Printre cei care i-au cântat la nuntă lui Bănel Nicoliță s-au numărat Constantin Enceanu, Andra și Adrian Minune. Se pare că pentru ultimul din listă, fostul fotbalist a scos din buzunar 7.500 de euro, însă nici restul artiștilor nu a fost plătiți mai prost. Bănel Nicoliță a mărturisit că pentru toți cei care i-au cântat la nuntă a plăti 30.000 de euro.

„Lui Adrian Minune i-am dat 7.500 de euro plus dedicații. A fost cea mai frumoasă nuntă. Au fost foștii mei colegi alături de mine, au fost 300 de invitați. Am avut-o pe Andra, pe domnul Enceanu. Numai pentru muzica am plătit 30.000 de euro. Dar plicurile le-am dat înapoi celor cu care am crescut. Eu am ieșit minus la nuntă. Și la cununia civilă și la botez am ieșit pe minus. Pentru mine au fost speciale și nu regret nimic”, a declarat Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță, o nouă relație

După divorțul de Cristina, Bănel Nicoliță a reușit să își refacă viața. De mai bine de trei ani, fostul fotbalist are o nouă relație și este cât se poate de fericit. Iubita acestuia se înțelege de minune cu fetițele sportivului, iar Bănel Nicoliță nici că ar putea să își dorească mai mult.

„Lucrurile merg bine între mine și iubita mea. Suntem împreună de trei ani deja. Eu nu m-am dus niciodată către frumusețe, mie îmi plac femeile calde, sincere. Mie îmi plac femeile naturale și care este alături de mine oricând. Frumusețea și banii sunt trecători. Este mai bine să păstrăm relația pentru noi. Poate azi suntem împreună, mâine se întâmplă ceva și nu mai suntem

„Cristina încă nu cunoscut-o pe actuala mea iubită. Se va întâmpla asta la un moment dat. Când va fi, vă voi anunța. Mi-am asumat relația cu ea din toate punctele de vedere. Fetițele au cunoscut-o pe iubita mea, le place de ea. Nu mă gândesc la nimic, nici la nuntă sau altceva. Las lucrurile să meargă de la sine că dacă le programezi, nu mai ies. Sunt deschis la orice și ce o vrea Dumnezeu”, declara sportivul, potrivit fanatik.ro.