Bănel Nicoliţă a făcut anunţul dureros! De ce l-a lăsat, de fapt, soţia: „Aşa am divorţat”

În urmă cu doi ani, Bănel Nicoliță și Cristina Piscă anunțau divorțul. Cei doi au ajuns la separarea după o relație de 12 ani, o căsnicie de 6 ani și doi copii. La momentul respectiv, cei doi au păstrat discreția și nu au vorbit despre motivele ce au condus la divorț. Acum, Bănel Nicoliță a spus lucrurilor pe nume și își asumă întreaga vină.

Bănel Nicoliță și fosta soție au fost împreună timp de 12 ani. După șase ani de relație au decis că este momentul să facă pasul cel mare, iar după alți șase ani au ajuns la divorț. Cei doi și-au spus adio în urmă cu doi ani, însă au rămas în relații bune de dragul fetițelor pe care le au împreună.

Despre motivele divorțului nu s-au știut prea multe, dar acum fostul fotbalist a făcut lumină și în acest caz. Se pare că totul a început cu pasiunea lui Bănel Nicoliță pentru fotbal și proiectul lui de suflet. Mai exact, acesta a început să investească banii strânși de-a lungul carierei în echipa din localitatea sa natală, CS Făurei.

După o perioadă, atunci când era clar că echipa nu prosperă, familia, inclusiv fosta soție, l-au sfătuit pe sportiv să renunțe, însă acesta nu i-a ascultat, investind sume și mai mari. Certurile erau destul de dese pe această temă, iar în cele din urmă fosta soție nu a mai suportat și s-a ajuns la divorț.

„Mama și frații mei mi-au zis că sunt nebun! Eu am băgat tot acolo și mi-am asumat. Chiar dacă nu iese la final cum mi-am dorit, eu îmi fac damblaua! M-am gândit la copii, că poate găsesc doi, trei care să joace ca mine. Și fotbalul să fie singurul lucru care să-i scoată din sărăcie.

I-am explicat soției mele ce îmi doresc. Ea nu a fost de acord și avea dreptate. N-a vrut să vină lângă mine pentru că eu pierdeam bani, nu mai câștigam. A fost nebunia mea! Așa am făcut și am divorțat. Acum avem o relație foarte bună, mai ales pentru fetele noastre. Le oferim toată dragostea, tot ce au nevoie”, a declarat Bănel Nicoliță, potrivit gsp.ro.

Bănel Nicoliță, datorii la cămătari

Bănel Nicoliță a ajuns chiar să i-a bani cu împrumut de la cămătari și se zvonea că sportivul este amenințat și căutat de aceștia. Mai mult, s-a speculat faptul că Bănel Nicoliță chiar a fugit din țară pentru a scăpa de cămătari.

Însă, sportivul a lămuri și acest subiect. Se pare că într-adevăr a fost vorba de un împrumut, însă acesta nu a avut nicio problemă. A restituit banii la timp, iar restul au fost doar speculații.

„Da, așa este. Am împrumutat bani de la cămătari, dar nici vorbă de acea sumă vehiculată în presă. Au fost niște minciuni. La un moment dat, aveam nevoie de bani și am apelat la ei, dar suma este mult mai mică. În niciun caz 100.000 de euro. Și apoi am returnat banii.

Nu e adevărat că am plecat în America de frica cămătarilor. Dacă era așa, mă mai întorceam? Nu, acei bani i-am dat înapoi, nu au fost probleme. Nu m-a agresat nimeni, n-am plătit taxă nimănui. A trebuit să o fac, în rest n-am datorii la nimeni. Au vorbit mulți de mine ca să apară și ei pe la ziare. Eu sunt prieten cu toată lumea”, a mai spus Bănel Nicoliță.

