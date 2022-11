Bănel Nicoliţă, adevărul despre relaţia cu Vica Blochina! Mulţi au zis că sunt împreună

Bănel Nicoliță (37 de ani) rupe tăcerea! După ce fanii au vehiculat că ar avea o relație cu Vica Blochina (47 de ani), fostul jucător de la Champions League clarifică legătura lui cu cea mai faimoasă amantă din România. Blondina a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegului de la „Spash! Vedete la apă”.

În vara anului 2022, Bănel Nicoliță și Vica Blochina au împărțit platoul de filmare de la „Splash! Vedete la apă”, concurs în care fotbalistul a ieșit câștigător și a plecat acasă cu 10.000 de lei. Atât pe parcursul emisiunii TV, cât și după aceea, telespectatorii au considerat că între cei doi s-a înfiripat o relație amoroasă.

Recent, fostul jucător de Champions League a făcut clarificări cu privire la relația cu fosta balerină:

„Nu, jur (n.r. dacă are vreo treabă cu Vica). Nu am avut și nici n-o să am vreodată, nu există. Lumea este foarte rea. Relația mea cu ea este doar o relație de prietenie, atât! Puteți să mă combinați cu oricine, dar cu Vica nu există absolut nimic!”, a spus Bănel Nicoliță în cadrul podcastului Fiță cu Adiță.

Vica Blochina, despre Bănel Nicoliță: „Ne-am susținut foarte mult”

Întrebată de relația cu Bănel Nicoliță, cea mai faimoasă amantă din România a vorbit despre apropierea de fotbalist. Numai cuvinte de laudă a avut Vica la adresa fostului coleg din emisiunea difuzată de Antena 1,și, a dat de înțeles că ar avea doar o relație frumoasă de prietenie.

„E un suflet foarte bun Bănel, un om foarte bun. E înnebunit după copii, are și școala aia de copii și se vede că e un suflet bun. Pur și simplu ne-am împrietenit. Eram pe aceeași caterincă, pe același glume.

Ne-am susținut foarte mult, proiectul «Splash» a fost un proiect destul de greu, adică nu practici în fiecare zi, nu sari de la cinci sau zece metri în fiecare zi, în apă mai ales, îți dai seama” a spus Vica Blochina.

