Bănel Nicoliță a fost la un pas să-și pună capăt zilelor. Acesta a trăit clipe de coșmar după partida Real Madrid – Steaua, când și-a dat autogol. Din fericire, familia și colegii i-au fost alături, iar fostul fotbalist a depășit momentul.

În sezonul 2006-2007, Real Madrid și Steaua s-au întâlnit pe Santiago Bernabeu. „Albii” s-au impus la limită, 1-0, după ce Bănel Nicoliță a înscris în propria poartă. Partida l-a marcat teribil pe cel poreclit Jardel, care s-a gândit chiar la sinucidere.

(NU RATA: AU ÎNCERCAT SĂ SE ASCUNDĂ, DAR CANCAN.RO I-A DECONSPIRAT, PE LITORAL. EX-FOTBALISTUL S-A CUPLAT CU O BOMBĂ SEXY! CU EA SE IUBEȘTE BĂNEL NICOLIȚĂ!)

„Am plâns foarte mult, numai eu știu prin câte am trecut. A fost un moment foarte greu, la un moment dat am vrut să intru cu mașina în primul stâlp. Era 4.30 dimineața, aveam un Audi Q7 atunci. M-am dus la Constanța. M-am dus, m-am plimbat. Nu mai vedeam. Aveam orice film în cap. Până la urmă îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am făcut greșeala aia…Am luat-o ca atare. Aveam nevoie de ieșirea aia și de plecarea cu mașina, să pot să mă regăsesc puțin că nu mai eram eu. Era momentul ăla greu și știam…

Bă, 20 și ceva de milioane de euro (n.red. – miza Ligii Campionilor) și toți spun: Bănel – autogol, Bănel – autogol…nu e ușor…și eram la o vârstă fragedă” a dezvăluit Bănel Nicoliță la Podcast Business Philosophy.

Cum a reacționat mama lui Bănel Nicoliță. „Săraca, am dat autogol și ea se bucura”

Totodată, Bănel Nicoliță și-a amintit că mama lui s-a bucurat după partida Real Madrid – Steaua, scor 1-0, crezând că fiul său a marcat în poarta ibericilor. Fostul fotbalist a dezvăluit și cum a depășit acel moment trist din cariera lui.

„Mă bucur că am putut să duc pe picioare, dar în același timp am avut colegii lângă mine, pe domnul Olăroiu, publicul, steliștii mei adevărați, aia mi-a dat putere, nu altceva. Și familia! Mama, săraca, am dat autogol și ea se bucura, credea că am dat gol. Îmi spunea: Bravo, mamă…Dar i-am spus: Nu mamă, am greșit poarta”, a mai declarat Bănel Nicoliță.

În minutul 69 al partidei Real Madrid – Steaua, Bănel Nicoliță a dorit să-i paseze portarului Cornel Cernea, de la 20 de metri, însă goalkeeper-ul era mult ieșit din poartă.

Cum au arătat echipele la Real Madrid – Steaua:

Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Cannavaro, Helguera, Roberto Carlos, Diarra (Beckham), Guti, Emerson, Raul, van Nistelrooy (Ronaldo), Robinho (Reyes)

Steaua: Cernea, S. Stancu, Ghionea, Goian, P. Marin, Nicoliță, Paraschiv (Lovin), Ov. Petre, Oprița (Coman), Dică, Badea (Thereau).