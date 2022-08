Bănel Nicoliță a trecut de la agonie la extaz. După perioada de glorie în lumea sportivă, fostul star al lui Gigi Becali a ținut-o din rău, în mai rău. Divorțul de fosta sa soție, Cristina, dar și risipirea sumelor de bani câștigate din fotbal, l-au adus pe fostul internațional în punctul de a-și pierde aproape toți apropiații. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bănel Nicoliță a vorbit despre momentele dificile din cariera lui, din viața personală, dar și despre cât a contat etnia sa în lumea fotbalului.

Fostul star al lui Gigi Becali, Bănel Nicoliță, este la momentul actual unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la noi din țară. Succesul major de care s-a bucurat pe parcusul anilor în care a practicat fotbalul, i-a adus admirație din partea oamenilor.

Totuși, fostul jucător de Champions League a trecut dintr-o extremă în alta, pierzând sute de mii de euro, bani făcuți în lumea sportului. În aceeași măsură, după retragerea din fotbal și după investiția colosală-pierdută, care a fost făcută la CS Făurei, echipa la care a debutat fostul internațional, a urmat ca și partea personală să se afle în impas. Practic, divorțul a fost unul iminent, astfel că Bănel Nicoliță și Cristina au ales să meargă pe drumuri diferite după aproximativ 6 ani de mariaj.

„Chiar dacă sunt rrom, nu s-a ținut cont de etnia mea„

Chiar și așa, fostul internațional a vorbit, pentru CANCAN.RO, cu mândrie despre perioada petrecută în lumea sportului. De asemenea, Bănel Nicoliță a menționat că nu s-a ținut cont de etnia sa în perioada în care a activat în fotbal.

„Am jucat la cea mai titrată echipă din România, sunt bucuros și sunt onorat că am făcut parte dintr-o echipă foarte bună cu care am scris istorie, cu jucători minunați. Nu numai la FCSB, cum se numește acum sau cum am jucat eu la Steaua, am jucat și la Echipa Națională, unde am scris istorie și sunt foarte mândru.

Chiar dacă sunt rrom, nu s-a ținut cont de etnia mea. S-a ținut cont doar de munca mea și s-a ținut cont doar de faptul că sunt un om muncitor și corect”, a declarat Bănel Nicoliță, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Au rămas foarte puțini oameni lângă mine”

În cadrul aceluiași interviu, Bănel Nicoliță a recunoscut faptul că toate întâmplările prin care a trecut, l-au făcut să piardă oameni pe care îi credea apropiați.

„Banii vin și pleacă, oamenii la fel. Am știut de anumiți oameni, nu m-am așteptat la anumiți oameni… când eu i-am ajutat, dar nu e o problemă. Pentru că din ele am învățat, știu ce trebuie să fac mai departe, știu ce trebuie să aleg în viață și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut așa de puternic încât pot să trec cu zâmbetul pe buze.

Au rămas foarte puțini oameni lângă mine. Sunt 10-15 persoane care au rămas lângă mine, dar ăștia sunt oameni corecți, de calitate, care au rămas indiferent de situația mea”, a mărturisit Bănel Nicoliță, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Nu o femeie a fost motivul, fotbalul a fost”

De asemenea, Bănel Nicoliță a vorbit și despre motivele divorțului de fosta sa soție, Cristina. Fostul star al lui Gigi Becali a declarat pentru CANCAN.RO faptul că nu se aștepta să ajungă în punctul de a se despărți de mama copiilor săi.

„Sincer, nu mă așteptam să divorțez, dar în viață orice e posibil. Într-un fel, mă bucur pentru că nu o femeie a fost motivul, fotbalul a fost. Pentru că am acceptat să mă duc la mine, la echipa mea de suflet, la Făurei. Fosta mea soție nu a fost de acord și atunci OK și i-am spus „Nu ești de acord, divorțăm» și am divorțat”, a spus Bănel Nicoliță, despre divorțul de fosta soție.

„Acei oameni nu m-au apreciat”

Fostul jucător de Champions League a mai menționat că oamenii pentru care a riscat în viață, nu l-au apreciat. Totuși, măcar din partea soției își dorea sprijin atunci când a decis să investească la CS Făurei, lucru de care nu s-a bucurat.

„În ambele sensuri am fost dezamăgit și de oamenii pentru care eu am riscat tot. Am riscat bani, familie, copii… multe chestii. Și acei oameni nu m-au apreciat. Și atunci durerea e dublă sau triplă în care am suferit foarte mult și știu doar eu cât de mult am suferit și cât de greu a fost să trec peste un divorț când știu că acei copii au nevoie de ambii părinți.

Eu i-am dat dreptate fostei mele soții de la început. Doar că îmi doream să mă sprijine. Pentru că până la urmă fiecare om are nebunia lui, are ceva în cap”, a mai continuat fostul fotbalist al celor de la FCSB.

