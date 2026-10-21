Bărbații care i-au furat ceasul lui Cătălin Botezatu au fost condamnați la închisoare! Câți ani vor petrece după gratii

Bărbații care i-au furat ceasul lui Cătălin Botezatu au fost condamnați la închisoare! Câți ani vor petrece după gratii
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Cătălin Botezatu/ sursa foto: colaj CANCAN
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În luna ianuarie 2026, Cătălin Botezatu a fost jefuit în Londra. Hoții s-au năpustit asupra lui și i-au furat ceasul de lux în valoare de 140.000 de lire sterline. Acum, la câteva luni distanță, bărbații au fost condamnați la închisoare. 

Creatorul de modă se afla în fața unui restaurant exclusivist, în noaptea de miercuri, 28 ianuarie, cu puțin timp înainte de miezul nopții, atunci când trei bărbați s-au năpustit asupra sa și l-au amenințat cu un cuțit. Aceștia i-au furat ceasul de lux, împodobit cu diamante. Younes Djoudi, în vârstă de 34 de ani, Ali Eldahouzze, în vârstă de 22 de ani, și Abdel El Habchi, în vârstă de 30 de ani, originari din Slough, Berkshire vor fi pedepsiți cu închisoarea timp de 14 ani și nouă luni. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bărbații care i-au furat ceasul lui Cătălin Botezatu au fost condamnați la închisoare

Potrivit informațiilor, Cătălin Botezatu le-ar fi spus judecătorilor că s-a temut pentru viața lui, cu atât mai mult că agresorii au tăiat cu lama cureaua de la ceasul de lux, rănindu-l ușor. El a rămas în stare de șoc, iar atacatorii au fugit de la locul faptei. Detectivii din cadrul Poliției Metropolitane au demarat o anchetă în acest caz. În luna martie, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție la adresa unuia dintre hoți și i-au arestat pe cei trei suspecți, astfel a urmat faza urmăririi penale. Aceștia au pledat în cele din urmă vinovați în fața Tribunalului de Magistrați din Westminster și au fost menținuți în arest până la pronunțarea sentințelor.

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Vineri, 16 octombrie, cei trei inculpați s-au prezentat la Southwark Crown Court, unde au primit pedepse cu închisoarea în funcție de rolul fiecăruia în comiterea faptei. Younes Djoudi, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnat la cinci ani și nouă luni de închisoare pentru implicarea sa în jaf. Abdel El Habchi, în vârstă de 30 de ani, a primit o pedeapsă de cinci ani și șase luni, în timp ce Ali Eldahouzze, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare.

Cătălin Botezatu/ sursa foto: social media

Cătălin Botezatu/ sursa foto: social media

Ce a transmis detectivul care a coordonat cazul

În urma verdictului, detectivul Andy Swindells a explicat că autoritățile au acționat rapid pentru a identifica persoanele respective.

În plus, bărbatul a subliniat că o astfel de infracțiune este extrem de periculoasă și că cei care comit astfel de fapte vor fi inevitabil pedepsiți legal.

„Detectivii au acționat rapid pentru a-i identifica pe cei responsabili de acest atac îndrăzneț.

Folosind imaginile surprinse de camerele de supraveghere, datele telefonice și declarațiile martorilor, am strâns probe concludente, necesare pentru a-i aduce în fața instanței și pentru a obține condamnarea acestora.

Sentințele pronunțate astăzi transmit un mesaj clar: cei care comit jafuri violente vor fi identificați și trași la răspundere în fața legii.”

VEZI ȘI: Imaginile virale cu Loredana și Cătălin Botezatu, în timp ce se sărută pasional: ”Superbi”

Cătălin Botezatu, trei zile de proces cu 12 jurați după jaful din Londra: ”M-am temut pentru viața mea”

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