Bărbatul însurat căruia Andreea Antonescu i-a făcut ochi dulci în direct: „Când te uiți la mine, îmi transpiră palmele”

Andreea Antonescu a fost invitată la Xtra Night Show, unde a vorbit despre competiția America Express. Pentru că „titularul” emisiunii, Dan Capatos, nu a fost prezent, ediția respectivă a fost susținută de cei doi asistenți ai lui, Paula Chirilă și Andreas Petrescu.

Artista a dat cărțile pe față în legătură cu competiția de la Antena 1, mărturisind că și-a dat seama, de la început, că echipa formată din Bordea și Cortea le va da de furcă pe tot parcursul emisiunii.

„Nu fac lucruri care să dea bine la cameră. Am făcut tot ce am simțit, am văzut în băieți, în Bordea și Cortea, principalii noștri competitori, o echipă foarte puternică și știu că mai sunt momente în care fiecare dintre noi, oricât ai fi de puternic și oricât ai fi de sigur pe tine, ai momente în care vrei să renunți. Am fost acolo pentru ei, am văzut ceva bun în ei, am văzut o echipă foarte puternică, nu văd de ce ar fi trebuit să profit, după cum face majoritatea. Eu nu sunt persoana care să apese butoane, chiar dacă ar fi în favoarea mea. Nu-mi place să fac rău. Apreciez că au recunoscut chestia asta”, a spus Andreea Antonescu, despre Bordea și Cortea.

Andreea Antonescu, replică siropoasă pentru Andreas Petrescu

Andreea Antonescu și Andreas Petrescu au avut un dialog despre America Express, Andreea Bălan, dar și despre cea de-a doua fetiță a cântăreței, Venice. La un moment dat, artista s-a emoționat pentru că nu știa dacă moderatorul îi va pune întrebări incomode.

Cântăreața a ținut să-i spună, de față cu toată lumea, că are un efect inexplicabil asupra ei. Andreas Petrescu a liniștit-o, spunându-i că ține la ea și tocmai din acest motiv îi va pune cele mai comode întrebări.

Andreea Antonescu a exclamat: Nu știu ce se întâmplă, dar când te uiți în ochii mei, îmi transpiră palmele. Ai un efect inexplicabil asupra mea.

Andreas Petrescu i-a dat replica, mai în glumă, mai în serios: Ce întrebări îți pun eu de te deranjează așa? Stai puțin că…

Andreea Antonescu: Nu mă deranjează, mă emoționează.

Andreas Petrescu: Știi foarte bine că țin la tine și îți pun cele mai comode întrebări.