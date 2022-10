Bat clopote de nuntă pentru Lora și Ionuț Ghenu. Când va avea loc marele eveniment: „Ne gândim să...”

Lora (40 de ani) și Ionuț Ghenu (40 de ani) sunt împreună de 7 ani și formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Cei doi își propuseseră să-și oficializeze relația și să facă și cununia religioasă, dar, două evenimente majore, respectiv, pandemia de COVID-19 și războiul de la granița cu Ucraina, le-au dat planurile peste cap. Lora a povestit, într-un interviu, când și cum va avea loc marele eveniment.

Este bine cunoscut faptul că, Lora a mai fost căsătorită o dată cu Dan Badea, cel care i-a fost soț timp de doi ani, în perioada 2012-2014, însă au ales să meargă pe drumuri separate. Apoi, l-a întâlnit pe Ionuț Ghenu, care de șapte ani, îi este partener de viață cântăreței, și în același timp, manager. Cei doi au o relație frumoasă și au demonstrat că sunt făcuți unul pentru celălalt. Au avut mai multe tentative de a face marele pas și de a spune „DA” în fața tuturor, însă, din cauza pandemiei și al războiului de la graniță, Lora și Ionuț au fost nevoiți să amâne, din nou. Recent, artista a oferit câteva detalii despre planurile de nuntă.

Ce a spus Lora despre nuntă

În trecut, Lora nu își dorea atât de mult să mai îmbrace rochia de mireasă, pentru că, spunea ea, relația va fi aceeași, indiferent dacă există un act de căsătorie sau nu. Acum, artistaia în considerare și acest aspect, și se gândește să facă nuntă, însă, nu neaparat una cu tam-tam, ci, un eveniment discret, la care vor participa doar cei foarte apropiați.

”Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă”, a mărturisit Lora pentru SpyNews.

Va îmbrăca rochia de mireasă pentru a doua oară

Lora a mai spus că există și varianta în care, nunta să nu mai aibă loc, asta pentru că ei nu-și doresc să arate lumii ceva.

”Poate fi și varianta asta, nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile, așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta”, a mai completat cântăreața, pentru sursa menționată anterior.