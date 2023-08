Bat clopotele de nuntă? Larisa Iordache, cucerită total de iubitul ei, Cristian: „Acel moment e unic pentru o femeie”

De-a lungul ultimelor luni, s-a speculat faptul că Larisa Iordache ar fi fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Cristian. Însă, în cadrul unui podcast, fosta gimnastă a făcut lumină cu privire la această situație și a mărturisit, ce-i drept, că așteaptă acest moment, însă pasul nu a fost făcut, încă. De altfel, a mărturisit că momentul cererii în căsătorie este unul unic, în viața unei femei. A vorbit și despre ce nu și-ar dori să experimenteze în cadrul relației, dar și despre modul în care a fost cucerită de actualul partener. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

În discuția pe care Larisa Iordache a avut-o cu Ilinca Vandici, în cadrul podcastului, fosta gimnastă a mărturisit că nu a fost cerută, încă, în căsătorie. Însă își dorește să devină mireasă! De altfel, a mărturisit că își dorește să fie surprinsă, iar Cristian este bărbatul alături de care dorește să conviețuiască și să aibă o relație superbă.

„Nu sunt cerută în căsătorie. El se gândește la chestia asta… Așa a părut, dar nu e adevărat. Lucrurile sunt grăbite de unii, dar încă nu s-a întâmplat momentul ăsta. Niciodată nu am fost cerută în căsătorie, până acum. Cred că acel moment e unic pentru o femeie. Ca să fiu sinceră, aștept momentul. Dar vreau să fiu surprinsă. Și el este un om cu care vreau să conviețuiesc, să am o relație frumoasă, sănătoasă și lină. Dar nu ne-am grăbit cu absolut nimic și asta cred că ne-a ajutat foarte mult. Ne-am oferit libertate unul altuia. Cum vrem aceleași lucruri, de acolo vine compatibilitatea”, a explicat multipla Larisa Iordache despre căsătorie.

Larisa Iordache, cucerită total de partenerul ei, Cristian

De altfel, fosta gimnastă a mărturisit că a fost cucerită total de iubitul ei, Cristian. Există câteva aspecte pe care nu le-ar suporta niciodată, într-o relație de cuplu. Acestea sunt infidelitatea și minciuna: „Nu accept minciuna. Cred că sunt un om căruia să îi spui orice ai în cap. Nu aș putea să trec peste ea. Nu îmi place infidelitatea, indiferent dacă este vorba de intenție, la nivel psihic. Orice altceva se poate rezolva”.

Totodată, a explicat, în cadrul podcastului, cum a fost cucerită de iubitul ei.

„Nu l-am găsit, de fapt, s-a întâmplat… E pe placul sufletului meu. Este un om cald, un om fain, un om pe care te poți baza. Dar toate astea mi le vor arăta anii pe care îi vom petrece împreună. În prezent sunt bine, e omul de care aveam, de care sufletul meu avea nevoie. M-a cucerit fiind el. Nu s-a ascuns nici măcar o secundă după calitățile sau defectele lui. Ne știam din vedere, dar nu am avut contact niciodată, să vorbim, să interacționăm…

Așa cum spunea lumea, pentru că s-au spus foarte multe lucruri care nu erau adevărate. Și nu erau lucruri plăcute. Eu eram singură, el era singur. (…) Fiind sportivi, mergând pe aceeași nișă, avem ce discuta. Eu, în momentul acela, nu simțeam nevoia să fiu cu cineva, pentru că încă eram în dezvoltarea mea și o perioadă am stat singură. Am încercat să mă regăsesc pe mine, să mă vindec, să nu intru în altă relație cu un bagaj emoțional încărcat. Și nu era chiar ok pentru celălalt. Este un om foarte glumeț, care face glume de dimineața până seara. Câteodată, este enervant de glumeț”, a spus ea.

