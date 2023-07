Larisa Iordache, dezvăluiri cutremurătoare despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei: „Ajungeam să mă târăsc pe jos de durere”

Larisa Iordache, una dintre cele mai cunoscute și de succes gimnaste române, a vorbit despre perioada în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Sportiva a scos la iveală detalii mai puțin știute din viața ei privată.

În vârstă de 26 de ani, Larisa Iordache a traversat o perioadă dificilă în cariera sa de gimnastă. În urmă cu ceva timp, sportiva a avut probleme grave de sănătate care au împins-o să renunțe la gimnastică și să se focuseze mai mult pe recuperarea sa. Chiar dacă nu a vrut ca nimeni să știe prin ce a trecut, campioana și-a deschis sufletul și a vorbit despre unul dintre cele mai grele episoade din viața sa, în cadrul unui interviu.

Larisa Iordache a ajuns de mai multe ori pe mâna medicilor: „Sunt foarte dureroase”

În anul 2018, sportiva a avut probleme mari la rinichi. Din cauza crizelor renale, sportiva a fost nevoită să renunțe la una dintre cele mai mari pasiuni de-ale sale, gimnastica, pentru a se pune pe picioare. Perioada prin care a trecut a fost una cumplită. Din cauza durerilor inimaginabile, Larisa Iordache a ajuns pe mâna medicilor și a suferit două operații.

„Apa este foarte importantă. Eu nu prea am băut cât a trebuit, lucru care nu e bine. Cred că și din cauza asta eu am și avut crizele renale, care s-au întâmplat în timpul competițiilor sau în alte momente ale vieții mele. Au început în 2018 și erau de alea de mă târam pe jos de durere și nu voiam să chem salvarea. Mama spunea mereu să o chemăm și când venea mă găseau în pat și nu mă puteam mișca. Îmi reveneam, dar niciodată nu am luat asta în serios. După ce m-am retras din gimnastică, am trecut prin două operații, foarte multe crize, care sunt foarte dureroase. Între timp, mi s-a format o piatră mare, iar anul trecut, în 2022, m-am operat de două ori”, a declarat Larisa Iordache în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor, de la Spectacola și Dc News.

