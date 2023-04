Bătaie între naționalele feminine de hochei ale României și Bulgariei. Au lăsat și crosele și s-au luat la pumni

Duminică, 9 aprilie, naționalele de hochei feminin ale României și Bulgariei s-au înfruntat în cadrul Cupei Mondiale de senioare, Divizia a 3-a. Partida care s-a disputat pe Patinoarul Olimpic din Brașov a avut parte de câteva scene incredibile. Mai exact, jucătoarele celor două echipe s-au luat la bătaie. Conflictul a fost cu greu calmat de către arbitrii, însă tensiunile au continuat și la vestiare.

Naționalele de hochei feminin ale României și Bulgariei s-au înfruntat duminică la Brașov în cadrul Cupei Mondiale de senioare, Divizia a 3-a. Tricolorele s-au impus cu scorul de 10-2 și au terminat pe locul patru în competiție. De cealaltă parte, Bulgaria s-a clasat pe locul cinci. Hong Kong a acumulat 13 puncte și a câștigat Grupa A din cadrul Cupei Mondiale de senioare, Divizia a 3-a.

Partida de pe Patinoarul Olimpic din Brașov a fost însă umbrită de câteva scene incredibile. La scorul de 10-2 în favoarea României, un duel pentru puc între două jucătoare a degenerat într-o bătaie generală.

Mai exact, una dintre jucătoare i-a pus piedică celeilalte, care a căzut imediat pe gheață. Sportiva căzută a tras-o peste ea pe rivala sa, celelalte colege ale lor intervenind imediat. În conflictul izbucnit, jucătoarele celor două echipe s-au îmbrâncit, s-au lovit cu crosele, cu pumnii și picioarele. Arbitrii au încercat însă în zadar să le despartă, aceștia fiind și ei agresați de sportivele nervoase. Situația s-a clamat după aproximativ două minute. După acest incident arbitrii au dictat 265 de minute de penalizare pentru România și 289 pentru Bulgaria.

BENCH CLEARING BRAWL AT THE WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP D3A BETWEEN ROMANIA AND BULGARIA 🇷🇴🇧🇬

554 penalty minute game.

🎥: Taylor Cheng on Facebook. pic.twitter.com/Qg2lRyDkHU

— Hockey Worldwide (@H0ckeyWorldwide) April 9, 2023