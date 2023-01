Bebe Cotimanis are mare grijă de fiica lui vitregă, Ada Dumitru. Ce a făcut înainte ca aceasta să plece în Republica Dominicană, pentru show-ul Survivor

Bebe Cotimanis are mare grijă de fiica lui vitregă, Ada Dumitru, cea care face parte din echipa „Faimoșilor”, de la Survivor România 2023. Actorul are o relație de mai mulți ani cu mama concurentei, Iulia Dumitru, și o sprijină atât pe ea, cât și pe Ada, în tot ceea ce fac.

Actorul Bebe Cotimanis (67 de ani) o iubește foarte mult pe fiica lui vitreagă, Ada Dumitru. Actorul s-a despărțit de fosta lui soție cu ceva timp în urmă, iar cea care îi este acum alături este Iulia Dumitru, cu care se iubește de 5 ani. De când a acceptat provocarea Survivor România 2023 și a plecat în Republica Dominicană, atât Iulia, cât și Bebe Cotimanis o sprijină și o urmăresc cu emoții din fața televizorului, pe iubita lor fiica Ada.

Mama Adei susține că fiica sa se descurcă foarte bine în cadrul concursului și face față cu brio probelor la care este supusă.

„Ada se descurcă bine în concurs, suntem foarte mândri de ea. Aseară (n.r – marți) strigam în casă, în fața televizorului și eu și Bebe și bunica «hai Ada». Nu m-am uitat până acum la această competiție televizată, dar acum pot să zic că mă declar fanul ei numărul 1. Avem emoții mari pentru ea, însă am încredere că o să se descurce și o să fie bine. Știu că Ada poate și este o fată foarte echilibrată. A făcut toată viața ei sport, a sărit cu parapanta și cu parașuta, a făcut și surf. Nu îmi fac probleme.

Am unele emoții când mă gândesc că nu se hrănesc bine. Atunci când a plecat în Republica Dominicană am dus-o la aeroport și am avut ultimul contact vizual cu ea. Noi avem un ritual al nostru așa că atunci când ne-am despărțit i-am zis «să nu uiți să mănânci ciocolată». Ea nu a mâncat în ultima perioadă prea bine, dar sper să fie ok. Bebe o susține necondiționat în tot ceea ce face. Am fost la aeroport cu toții atunci când a plecat”, a declarat mama Adei, Iulia Dumitru, pentru Click!.

Cine e Ada Dumitru

Ada Dumitru are 25 de ani, este absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București, iar în prezent lucrează la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești. Nu a mai participat la show-uri de televiziune până acum, iar provocarea Survivor consideră că va scoate tot ce e mai bun din ea și va demonstra că este capabilă de multe lucruri.

„Eu sunt mai din mahala! Dacă îmi ies din pepeni, fac urât. Fac urât dacă mi se pune pata. Mama mi-a zis să nu înjur, să nu vorbesc urât că lumea de la televizor nu știe că eu sunt o fată educată. Bebe tot cu „să nu înjuri!” m-a luat”, spunea Ada Dumitru pentru protv.ro.