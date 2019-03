Becali tranșat cu Teja din cauza „Bizonului”: „Noi nu avem minte în cap…Bagă-l, bă, pe Gnohere!”

Gigi Becali s-a dezlănțuit la adresa lu Mihai Teja la finalul partidei pe care FCSB a pierdut-o în debutul play-off-ului Ligii I cu Viitorul Constanța, scor 2-1.

Becali s-a arătat nemulțumit de faptul că „Bizonul” joacă foarte puțin și îl consideră vinovat pentru forma slabă a francezului pe antrenor pentru că îl folosește tot mai puțin.

„Gnohere e vinovat el? Suntem noi vinovaţi că l-am ţinut. Dacă nu are continuitate, ratează. Noi nu avem minte în cap…Bagă-l, bă, pe Gnohere. Tu îl bagi pe Matei…Eu nu mă mai bag la echipă. Poate mă băgam dacă erau 2-3 puncte, dar aşa nu are rost. Ce sens are să îi fac sânge rău lui Teja în condiţiile astea?”, a tunat Gigi Becali, adăugând că nu se gândește încă la demiterea tehnicianului adus în iarna acestui an în locul lui Nicolae Dică: „Discutăm de asta acum? Nu are sens, omul abia a venit. O să vedem ce o să fie, nu mai sunt aşa de pătimaş!”.

Dacă Teja a declarat după meci că sunt șanse reale în continuare la titlul pentru că distanța de cinci puncte nu este uriașă în condiiile în care mai sunt 9 etape iar contracandidatele se pot încurca între ele, Gigi Becali nu s-a arătat la fel de optimist și a spus că din punctul său de vedere lupta la titlu s-a încheiat.

„Gata! S-a terminat lupta la titlu. Nu vedeţi că eu nici nu merg la meci. Nu am încredere, nu ai cu cine. Noi nu avem cum să emitem pretenţii, jucăm după ureche, la ţurcă!”, a tunat Gigi Becali.

După prima etapă a play-off-ului, CFR e pe primul loc, cu 30 de puncte. Universitatea Craiova a depășit-o pe FCSB și e pe locul doi, cu 26 de puncte. Echipa lui Mihai Teja încheie podiumul cu 25 de puncte în timp ce Viitorul a urcat pe poziția a patra, cu 22 de puncte.