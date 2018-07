Belgia trimite Brazilia acasă și luptă cu Franța pentru un loc în finala Mondialului!

Reprezentativa Belgiei a învins echipa Braziliei cu scorul de 2-1 (2-0) şi s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.

Pentru Belgia au marcat Fernandinho (minutul 13 – aut.) şi De Bruyne (minutul 31).

După ce au reușit să se desprindă pe tabela de marcaj, „dracii roșii” au făcut deliberat pasul înapoi, renunțând efectiv la orice acțiune ofensivă, organizându-se foarte bine defensiv. Brazilienii au forțat în căutarea golului care să-i readucă în meci și au reușit să puncteze pe tabela de marcaj în minutul 76. Introdus pe teren de Tite în minutul 73, Renato Augusto a rueșit să-l învingă pe Courtois, reluând cu capul o centrare a lui Coutinho.

Echipa lui Tite n-a reușit însă mai mult, Courtois reușind să blocheze incredibil pe finalul meciului o minge trimisă fantastic de Neymar jr, minge pe cre scria „gol”. „Știu că lui Neymar îi place să o trimită cu efect și de aceea eram pregătit și am parat acea minge. Mi-am spus singur «Ooh la la!». Am fost criticat pe nedrept tot anul, iar azi am arătat încă o dată cine sunt și de ce sunt aici. Brazilienii credeau că vor ieși campioni mondiali. Și i-am învins. Planul nostru tactic a fost grozav. Am simțit că e ziua noastră”, a declarat Courtois după meci.

S-a terminat 2-1 pentru „dracii roșii” care vor juca în semifinale cu naţionala Franţei, în 10 iulie, la Sankt Petersburg.

Prin eliminarea reprezentativelor Braziliei și Uruguay-ullui, America de Sud nu mai are nico echipă în competiție, această ediție a Mondialului urmând a fi câștigată de o echipă europeană.