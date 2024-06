Bella Santiago, în doliu! Fratele câștigătoarei X Factor a murit: ”Odihnește-te în pace!”

Momente grele pentru Bella Santiago! Artista este în doliu, după ce fratele ei s-a stins din viață. Fosta câștigătoare X Factor a făcut anunțul dureros pe rețelele de socializare. De asemenea, ea a transmis și un mesaj emoționant în care îi mulțumește bărbatului pentru toate clipele petrecute împreună.

Bella Santiago nu a avut o viață ușoară. A fost nevoită să își lase în urmă familia și viața pe care o avea în Filipine, țara ei natală. A venit în România și a luat totul de la zero. Și-a construit o familie în România, alături de Ionuț Grigore. Cei doi s-au căsătorit civil în 2017, iar anul trecut și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Artista și-a găsit în sfârșit liniștea și voia să îl aducă și pe fratele ei aici, însă nu a mai apucat.

Citește și: BELLA SANTIAGO, AMINTIRI DUREROASE! VIAȚA ARTISTEI ÎNAINTE DE CELEBRITATE A FOST UNA EXTREM DE GREA: „AM FOST FOARTE SĂRACI”

Bella Santiago nu s-a ferit să vorbească despre originile sale. Artista a avut o copilărie foarte grea. La doar un an, și-a pierdut tatăl, iar mama ei abia se descurca să întrețină familie. Neajunsurile au întărit relația pe care fosta câștigătoare X Factor o avea cu fratele ei.

Anunțul trist despre decesul bărbatului a picat ca un trăsnet peste cântăreață, mai ales că cei doi vorbiseră chiar înainte de tragedie. Bella Santiago a mărturisit că și-a făcut foarte multe planuri cu fratele ei, iar acum nu îi vine să creadă că acesta nu mai este printre noi.

Artista îi găsise fratelui său un loc de muncă în România și urma ca acesta să se mute aici. Astfel, fosta câștigătoare X Factor era fericită că va putea petrece mai mult timp cu el. Din păcate, viața a avut alte planuri. Pe rețelele de socializare, Bella Santiago a transmis un mesaj de condoleanțe pentru fratele ei.

„Te iubesc, frate! Înainte să pleci dintre noi am vorbit și am făcut planuri, am fost atât de fericiți. Când ți-am găsit un loc de muncă aici, mi-ai spus că vei deveni mai puternic. Încă visez să fiu cu tine aici.

Sunt atât de mândră de tine pentru că ai fost un tată, frate, prieten foarte iubitor. Îți mulțumesc, frate, pentru toate eforturile tale și îți mulțumesc că ți-ai crescut copiii să fie buni. Odihnește-te în pace! Știu că tu și Lolo sunteți împreună, vă iubim atât de mult.”, a scris Bella Santiago pe Instagram.