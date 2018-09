Usturoiul este un aliment complex care aduce multe beneficii sănătății noastre. Reputaţia lui de a fi bun la toate nu este de ieri de azi! Încă din Antichitate, usturoiul a fost folosit atât la gătit, cât și la tratarea anumitor boli.

Beneficiile usturoiului erau cunoscute încă din Egiptul Antic. Oamenii îl foloseau pentru a trata problemele la inimă, răceala, gripa, colesterolul mărit și diferite infecții, potrivit site-ului csid.ro. La noi, este unul dintre cele mai îndrăgite condimente din bucătăria națională. Usturoiul nu lipsește din bucătăria niciunui român.

Usturoiul a fost și subiectul a numeroase studii științifice. El conține una dintre cele mai versatile substanțe naturale folosite pentru a ne menține sănătoși, și anume alicina.

Beneficiile usturoiului – Are proprietăți antibiotice

Usturoiul are numeroase beneficii pentru sănătate și pentru starea de bine. El are proprietăți antibiotice care se activează atunci când este tăiat sau sfărâmat. Alicina este responsabilă de mirosul și gustul înțepător al usturoiului. Când este absorbită în intestin, ea este eliminată prin intermediul plămânilor și pielii. Alicina semai găsește și în ceapă, paraz și ridichi. Un alt beneficiu este că usturoiul este extrem de hrănitor, deși are foarte puține calorii. 100 de grame de usturoi are 149 de calorii.

Beneficiile usturoiul – conține peste 200 substanțe active

Usturoiul conține peste 200 de substanțe active. Printre ele se numără potasiul, fosforrul, vitamina B, vitamina C, calciu și proteine. Foarte activi sunt cei 70 de compuși care au în structura lor sulf. Usturoiul proaspăt poate ajuta în lupta contra bacteriilor, fungilor şi infecţiilor cu viermi şi poate ucide bacterii precum E. coli sau Salmonella. Totodată, usturoiul contribuie la eliminarea toxinelor din ficat.

Consumat zilnic, usturoiul întăreşte sistemul imunitar reducând numărul şi frecvenţa răcelilor, ajută la tratarea iritaţiei gâtului şi scade riscul de a avea cancer. El este ideal pentru diabetici, pentru că reglează nivelul zahărului în sânge și crește nivelul de insulină. De asemenea, el este benefic și pentru uz extern. Aplicat pe coşuri, elimină bacteriile şi ajută la vindecarea acestora.