Beni, moment ireal în biserică: ”Nu am mai trăit așa ceva”. Ispita de la Insula Iubirii a luat calea Domnului!

După ce a încercat relații cu Maria, fosta lui Dany Boy, Maria Tebieș și Claudia din sezonul 7 al emisiunii, Beni de la ”Insula Iubirii” s-a reorientat către… biserică! Nu, nu glumim, ci vorbim cât se poate de serios. Ispita și-a făcut bagajele și a fugit în munți să urmeze calea Domnului, iar CANCAN.RO are toate declarațiile despre experiență trăită acolo!

Beni de la ”Insula Iubirii” s-a cumințit subit și vrea să se focuseze pe cele sfinte. Ispita sezonului 8 și-a încercat norocul inițial cu Maria, fosta lui Dany Boy, după care a și venit la Brașov de la Alba Iulia. Apoi, s-a afișat cu Claudia, concurenta din penultimul sezon, și, în cele din urmă, cu ispita Maria Tebieș.

După atâtea încercări fără noroc, Beni s-a gândit mai bine și a ajuns la concluzia că trebuie să apeleze la ajutor divin. Așa se face că ispita și-a făcut bagajele, s-a pregătit emoțional și a plecat din Alba Iulia către Italia. Nu la distracție, însă, ci chiar la biserică. 🙏

Credincios din fire, Beni sa decis că este momentul să discute cu un preot renumit care i-ar putea aduce și mai multă liniște sufletească. Zis și făcut!

”Biserica San Vigilio este în vârf de munte, la 2000 de metri altitudine, în Merano, Alto Adige. Urci cam 4-5 ore pe jos. Zona aceasta este cumpărată de mai mulți milirdari ai lumii. Tocmai de aceea, acum ajungi cam greu acolo, iar toată lumea este revoltată din cauza acestui lucru, căci miliardarii construiesc non-stop.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns sus însă. De doi ani încerc să ajung aici, acum am reușit cu susținerea a doi prieteni. Unul are o afacere cu mașini, iar altul cu imobiliare, aici, în Italia, altfel nu m-ar fi băgat lumea în seamă”, explică Beni de la ”Insula Iubirii”, pentru CANCAN.RO.

Beni de la ”Insula Iubirii”, momente ireale în biserică

Nu doar drumul a fost unul special, ci și interacțiunea pe care ispita a avut-o cu preotul. Totul s-a desfășurat într-un mod aparte, inexpicabil, susține ispita.

”Când am ajuns să discut cu preotul San Jacob, mi-a pus mâna pe cap ca să îmi facă o binecuvântare. Nu îți pot descrie ce am simțit în acele momente. Efectiv totul a început să se miște în slow motion, auzeam totul foarte ciudat și mă simțeam de parcă mi-a pus 100 de kilograme în spate. Credeam că îmi cedează picioarele, nu am mai trăit niciodată în viața mea așa ceva! A fost ireal. Incredibil! Când s-a terminat totul și am ieșit, am avut impresia că tot momentul a durat ore întregi, dar prietenii mi-au zis că am stat în biserică doar 10 minute. Timpul se scurge altfel acolo. Este ceva unic”, spune Beni.

În ceea ce privește relațiile amoroase, tânărul antreprenor a declarat că este tot singur. Cu ajutoru divin însă, cine știe?! Poate sufletul pereche va apărea la orizont mai repede decât am crede! ❤️

