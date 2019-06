Benone Sinulescu, acuzat că și-ar fi ucis soția cu toporul: “Oamenii au o imaginație bolnavă”

Benone Sinulescu se bucură de vârsta de 82 de ani, este vesel și plin de viață, așa cum a fost tot timpul. Despre artist s-au scris multe lucruri, unele adevărate, alte născocite de diverși oameni. S-a scris că artistul şi-ar fi ucis soţia, că ar fi făcut închisoare şi chiar că ar avea un plămân. De fiecare dată când a fost întrebat, Benone Sinulescu nu a făcut decât să se amuze de situaţie.

Cântărețul de muzică populară s-a arătat deranjat de zvonurile apărute în ultima perioadă, conform cărora ar fi făcut pușcărie și că și-ar fi omorât soția cu toporul. Artistul a precizat că nimic nu este adevărat și că vrea doar să se bucure de viață.

„Oamenii au o imaginație bolnavă. Nici azi nu știu cine a scornit toate acestea… S-a spus despre mine că mi-am omorât soția cu toporul, că am doar un plămân sau că am făcut pușcărie. Veneau la mine la spectacole și ziceau «cămașa aceasta o am de la tine, de când am făcut pușcărie. Tu dormeai în patul de jos, iar eu în cel de deasupra». Spuneau asta de față cu mulți oameni. Poate unii chiar au crezut! Alții afirmau că mă cunosc din armată, ori eu nici nu am făcut armata!”, a spus Benone Sinulescu la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

I-a presimțit moartea Ionelei Prodan

Vestea că Ionela Prodan a încetat din viață a șocat întreaga sufare a artistilor de muzică populară de la noi din țară. Benone Sinulescu, colegul de breaslă a îndrăgitei artiste, a făcut o mărturisire de-a dreptul halucinantă.(CITEȘTE ȘI: IONELA PRODAN A MURIT. S-A STINS FĂRĂ SĂ ȘTIE PÂNĂ ÎN ULTIMA CLIPĂ CĂ..)

Contactat de reporterii CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, Benone Sinulescu a mărturisit faptu că a presimțit că se va întâmpla ceva rău cu Ionela Prodan.

“Am presimtit că se intampla ceva rau cu Ionela. Am fost agitat zilele acestea, simțeam că se întâmplă ceva. Nu pot să cred ce s-a întâmplat cu ea, sunt de-a dreptul șocat. Plâng încontinuu de când am aflat vestea. A fost o colegă și o prietenă minunată. Sper să ne vegheze de acolo de sus”, a declarat Benone Sinulescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.