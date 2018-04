Ionela Prodan a murit. Ionela Prodan a murit luni seară, la vârsta de 70 de ani, după o lungă suferință. Familia, fiicele sale și prietenii sunt greu încercați de această veste extrem de tristă. Dumnezeu s-o ierte.

UPDATE. Soțul Ilenei Ciuculete, Cornel Galeș, greu încercat de pierderea acesteia, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei Ionelei Prodan.

Dumnezeu sa o ierte si sa o odihneasca in pace! Vazand cum ni se duc artistii, nu pot sa ma gandesc decat ca undeva, in alta dimensiune, se reuneste un cor al solistilor nostri dragi de muzica populara. imi pare tare rau pentru Ionela Prodan, dar si pentru suferinta Aneimaria Prodan. M-am intalnit cu ea cand m-am intors din Dubai, pe 4 ianuarie. Am zburat cu aceeasi cursa si tin minte ca era atat de trista si abatut incat, m-a impresionat. Se vedea clar ca are o suferinta, o mare tristete. Ii transmit condoleante si putere. Sa se intareasca singura, pentru ca urmeaza o perioada grea. Din pacate timpul inapoi nu-l poate da. Cronos (n.r.:personaj din mitologia greaca) este neiertator!”, a transmis Galeș.

MESAJUL EMOȚIONANT PE CARE ANAMARIA PRODAN L-A POSTAT DUPĂ MOARTEA MAMEI SALE: ”DRUM BUN IUBIREA VIEȚII MELE!”

ULTIMUL INTERVIU AL IONELEI PRODAN: ”ANAMARIA DIN «GRASĂ» NU MĂ SCOTEA!”

IONELA PRODAN ȘI-A FĂCUT TESTAMENTUL CU MULT TIMP ÎNAINTE SĂ MOARĂ! CUM ȘI-A ÎMPĂRȚIT AVEREA

DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE DESPRE IONELA PRODAN FĂCUTE DE UN POLITICIAN CARE-I FUSESE APROPIAT: ”MI-A SPUS CĂ EA…”

Ionela Prodan a murit, după ce medicii i-au spus că suferă de o boală gravă la pancreas

UPDATE. Anamaria Prodan a publicat pe Facebook un mesaj sfâșietor.

” ❤️ ❤️ ❤️TU NU AI MURIT! SI NU O VEI FACE VREODATĂ ! TU AI FOST ȘI VEI RĂMÂNE FORȚA VIEȚII MELE!!!TU EȘTI ICOANA VIEȚII MELE! ȘTIU CA ACOLO UNDE AI PLECAT, VEI CONDUCE CORUL ÎNGERILOR IAR VOCEA TA VA RĂSUNA MULT MAI TARE ȘI MAI FRUMOS IN TOT RAIUL ȘI IN INIMA MEA! DRUM BUN IUBIREA VIEȚII MELE!

Când viața greu te va ncerca

Și n suflet teama ți va ploua

Prieten drag, tu nu uita …

Speranța moare ultima !

Nu te lasă încovoiat

De drumul greu, întortocheat

Ce soarta ți l așterne n fata

Nu i fa pe plac la șugubeață ! Ridica fruntea către cer

Doar DUMNEZEU nu i efemer

In rest toate sunt trecătoare

Pe a omului vieții cărare! Om ireprosabil, om pur si minunat, om bun si simplu, om incarcat de daruri. Minune de la Dumnezeu! Ai fost un artist emerit, un om fara egal, de o bunatate si o simplitate incredibila. Ai sadit in inimile romanilor clipe de neuitat si i-ai bucurat ani de zile cu vocea ta inegalabila. Ai avut un har nepereche si ai reusit, astfel, sa faci o intreaga lume sa te iubeasca si sa te respecte. Pentru noi ai fost cea mai buna mama, pentru poporul roman ai fost bun national! In inimile oamenilor, pe care i-ai iubit si bucurat cu vocea ta, nu vei muri niciodata! Ai fost, esti si vei ramane ingerul nostru pazitor! Te iubim si te vom iubi mereu!

Mama noastra, artistul preferat al dumneavoastra! Putem plange, stiind ca a plecat, sau putem zambi, stiind ca a trait cu adevarat!”

Ionela prodan a murit. Printre lacrimi, Anamaria Prodan a confirmat trista veste, dar nu a dorit să comenteze. Extrem de îndurerată, Anamaria Prodan abia a fost în stare să lege două cuvinte. În ultima perioadă, cât boala cumplită de care suferea s-a agravat, familia i-a ascuns faptul că suferea de cancer pentru a o proteja. Din nefericire, nu este singura dramă, pentru că în urmă cu câteva săptămâni a decedat și tatăl soțului impresarei, Laurențiu Reghecampf.

TATĂL ANAMARIEI PRODAN, ÎNMORMÂNTAT LÂNGĂ PRIMA SOȚIE! FEMEIA A MURIT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER, LA DOAR 29 DE ANI

De ce boală suferea Ionela Prodan

Ionela prodan a murit. Vă reamintim că problemele de sănătate ale artistei au început la finalul lunii ianuarie. La acea vreme, ea a acuzat înțepături în zona inimii și familia ei s-a panicat, pentru că aceasta se confrunta de multă vreme cu afecțiuni cardiace. Fata cea mare a dus-o la Spitalul Fundeni, unde medicii au internat-o imediat. Ei i-au pus și un diagnostic. Ulterior, au circulat tot felul de zvonuri în legătură cu maladia cu care a fost diagnosticată, de fapt. Și, pentru a avea parte de liniște, fiicele Ionelei Prodan au decis ca ea să plece o perioadă din țara noastră.

La sfârșitul anului 2017, mama Anamariei Prodan a uimit pe toată lumea cu transformarea ei: și-a schimbat radical look-ul și a slăbit 25 de kilograme. În cadrul unei emisiuni, Ionela Prodan a dezvăluit regimul care a ajutat-o să topească kilogramele în plus.

Biografia Ionelei Prodan

Ionela Prodan s-a născut pe 6 octombrie 1947 și a copilărit pe malurile Dunării. Părinții artistei de muzică populară au crescut-o în Dăbuleni, județul Dolj. Ea a urmat la Universitatea din Craiova cursurile a două facultăţi – una dintre ele este Facultatea de Istorie – Cetatea Băniei fiind locul ei de formare intelectuală.

În 1970, Ionela Prodan s-a remarcat la Festivalul „Maria Tănase” din Craiova, unde a primit marele premiu. În anii ’90, ea a renunțat la cariera muzicală. Artista a fost realizatoare a emisiunii de folclor românesc „Din bucata mea de pâine” de la Radio România, apoi la Tele 7 abc, al emisiunilor „Îți mai aduci aminte, doamnă” și „Cântecul și casa lui”.

În perioada 2001 – 2004, Ionela Prodan a coordonat în cadrul Ministerului Culturii departamentul de promovare a culturii tradiționale. În noiembrie 2002, fostul președinte al României Ion Iliescu i-a conferit Crucea națională Serviciul Credincios clasa a III-a. Iar în anul 2003, artistei i-a fost decernat Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor de către șeful statului român.

Datorită talentului și vocii sale inconfundabile, milioane de români i-au apreciat muzica. Artista a cântat în duet cu Ion Dolănescu, iar piesele sale au depășit granițele țării. Cântăreața de muzică populară a performat în fața celor mai importanți oameni de pe planetă la Casa Albă. În 2013, Ionela Prodan a primit titlul de reprezentant special pentru românii de pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe.

Citește și: Ionela Prodan a apărut la TV cu un bărbat! Toţi au făcut ochii mari când au aflat cine e: ”E mai mare decat mine cu sapte ani”

Copiii Ionelei Prodan

Ionela Prodan și soțul ei, avocatul Traian Tănase, au avut două fete: Anca și Anamaria Prodan (n.: 17 decembrie 1972). Din nefericire, soțul artistei a încetat din viață pe când fiica lui cea mare nu împlinise vârsta majoratului.

Artista de muzică populară era tare mândră că devenise bunică de patru ori. Ea are o nepoțică din partea Ancăi, fata ei care locuiește în Las Vegas și trei, din partea Anamariei Prodan: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior.

Averea Ionelei Prodan

De-a lungul carierei sale, Ionela Prodan a strâns o avere impresionantă. Pe numele ei sunt 4 case, 1,4 milioane de euro, în conturi, dar și venituri oficiale de 2.200 de lei pe lună.

Conform declarației de avere pe care cântăreața a depus-o în toamna anului 2016, în calitatea sa de candidat al PSD Covasna pentru Camera Deputaților, aceasta ar deține o vilă cu etaj despre care s-a scris că ar valora, pe piață imobiliară, aproape 600.000 de euro.

Mai mult, în document apare informația potrivit căreia vila, care are o suprafață de 450 de metri pătrați, a fost construită începând cu 2008. În declarația de avere a Ionelei Prodan mai apare o casă în București (cumpărată în 1991), un apartament, situat tot în Capitală (cumpărat în 1996), dar și o casă de locuit, în comună Jilava, cumpărată în 2008.

Artista de muzică populară mai deține un teren agricol și unul intravilan, două mașini, bijuterii în valoare de 5.000 de euro, tablouri de 10.000 de euro, în timp ce în conturi se află aproape 1,4 milioane de euro, potrivit stirilekanald.ro.

Ionela Prodan nu a completat câți bani câștiga din activitatea ei de cântăreața de muzică populară. Conform declarației de avere, mama Anamariei Prodan încasează un singur venit, o pensie anuală de 26.400 de lei, adică 2.200 de lei pe lună. De-a lungul celor 47 de ani în care a cântat în fața fanilor, artista a avut și unele momente de pauză.

IONELA PRODAN ȘI-A FĂCUT TESTAMENTUL! CUM ȘI-A ÎMPĂRȚIT AVEREA

Ionela Prodan isi facuse testamentul

Deși între Anca și Anamaria Prodan nu a existat niciodată vreun conflict, cântăreața de muzică populară a decis să împartă averea între cele două fiice și cei patru nepoți ai săi.

„Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa…. mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, a declarat artista de muzică populară în cadrul unei emisiuni TV.

Printre bunurile trecute în testament s-au numărat casele din Las Vegas, din Bucureşti, dar şi mai multe terenuri.

„Mi-am făcut nişte hârtii dintr-alea acolo şi le-am pus să semneze pe amândouă! Am discutat cu ele, «Ce casă vrei tu, din România, din Bucureşti, de afară?» Astea, astea, astea, le-am înşirat acolo: «Hai, pe care o vrei tu? pe aia, pe aia?» Şi le-am pus să semneze acolo şi acum le-am întrebat şi mi-au spus: «Mami, ştii că am pierdut hârtia aia pe care mi-ai dat-o tu!»”, a mai povestit Ionela Prodan.

Foaia cu împărţirea averii a ajuns, din greşeală, la gunoi. Pentru fata cea mare a vedetei, pierderea testamentului nu a reprezentat o problemă. Celebra impresară a mărturisit că are o relaţie foarte bună cu sora ei, Anca.

„Habar nu am, ştiu că mi-a adus o foaie o dată, am pus-o pe undeva pe la bucătărie, când am spălat salata, am dat cu apă pe ea şi cred că am aruncat-o după. Deci nu mai am niciun testament, nici eu, nici Anca”, a subliniat Anamaria Prodan la „Star News”.

Piesele Ionelei Prodan

Ionela Prodan a lansat de-a lungul carierei sale, care s-a întins pe aproape cinci decenii, numeroase melodii. Mesajele profunde transmise prin intermediul pieselor sale au ajuns foarte repede la sufletul românilor și nu numai. „Din bucata mea de pâine” (2017), „Cine ești, de unde vii” (2017), „Ană, Ană și Marie” (2017), „O inimă de părinte” (2012), „Asta-i viața, n-ai ce face” (2012), „Omule, nu-ți pierde firea” (2017), „Ce e inima de mamă” (2017), „De-ar știi omul prin ce trece” (2017), „Dă-mi, Doamne, că nu cer mult” (2017), „Du-mă, dorule în sat” (2012), „Voi, dușmani, dușmani” (2012), „Tinerețe, te chem iară” (2012), „Voi, copii, mă ascultați” (2012) sunt doar câteva dintre operele muzicale lansate de celebra cântăreață.

CE I-A CERUT ANAMARIA PRODAN MAMEI EI, ÎN MOMENTUL CÂND ARTISTA A DESCHIS OCHII! CÂNTĂREAȚA A FOST CONȘTIENTĂ PENTRU CÂTEVA MINUTE