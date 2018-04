Ionela Prodan, despre iubire: ”N-am trăit-o niciodată”

Ionela Prodan a murit luni, 17 aprilei, la Spitalul Elias, în urma mai multor boli cronice, care au ținut-o la pat în ultimele săptămâni. Regretata interpretă de muzică populară a ascuns în suflet mai multe drame, despre care nu a vorbit prea des. Printre ele se numără și cea referitoare la iubire. Ionela Prodan spunea că nu a cunoscut iubire.

Ionela Prodan spunea că nu a cunoscut iubirea cu flăcări și năbădăi

”Eu nu am cunoscut iubirea. Iubirea aceea cu flăcări, cu năbădăi, cum am auzit la alte fete, n-am trăit-o. La mine a fost mai mult o teamă față de partea bărbătească, la începuturile mele. Nu credeam nimic din ce mi se spunea, iar singura mea preocupare era să nu iau note sub 8, să nu pierd bursa, pentru că erau mulți copii nevoiți să învețe bine. Țin minte că nici hăinuțe frumoase nu aveam, că mama nu avea bani să-mi dea, purtam sandale de pânză primăvara, vara și toamna, teniși până spre miezul iernii, apoi mai purtam ghetuțe, cizmulițe n-am avut niciodată în școală. Aveam un pulover gros făcut de mama în cârlig, și cu acela mergeam iarna, palton nu aveam. Nu mergeam nici la discotecă sau în baruri, precum alte fete. Singura distracție era să merg la film, la matineu, unde aveam bilet redus la jumătate de preț cu carnetul de student și unde ajungeam pe jos, că nu aveam bani de troleibuz. Nici televizoare nu erau pe vremea aceea, deci erau condițiile ideale pentru a învăța. Mama îmi spunea mereu că n-are putere financiară, dar că o să-mi pot face eu dacă învăț carte. Și când a văzut evoluția mea, când m-a văzut ajunsă în vârful piramidei populare, plângea. O adusesem aproape de mine, la Cornetu, și plângea, spunându-mi: „Acum plâng de bucurie! Cât de greu te-a crescut mama! Dar să nu uiți, mamă, niciodată de unde ai plecat!” Acestea erau vorbele sale. Așa le spun și eu fetelor mele, niciodată să nu-și piardă capul, să nu uite că au mers în piciorușele goale prin dudele de la Dăbuleni. Și copiii mei așa au crescut, cu respect pentru tot ceea ce ating”, povestea Ionela Prodan, potrivit taifasuri.ro.

Ionelei Prodan a fost căsătorită cu avocatul Traian Tănase

Ionela Prodan și soțul ei, avocatul Traian Tănase, au avut două fete: Anca și Anamaria Prodan (n.: 17 decembrie 1972). Din nefericire, soțul artistei a încetat din viață pe când fiica lui cea mare nu împlinise vârsta majoratului.

Artista de muzică populară era tare mândră că devenise bunică de patru ori. Ea are o nepoțică din partea Ancăi, fata ei care locuiește în Las Vegas și trei, din partea Anamariei Prodan: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior.

Ionela Prodan a murit luni seară, la Spitalul Elias din București, în urma unor probleme grave la pancreas și la inimă.

