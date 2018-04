Ionela Prodan nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Drama ascunsă a cântăreței

Ionela Prodan a murit luni seară, la vârsta de 70 de ani, în urma mai multor săptămâni de suferință, timp în care a stat internată la Spitalul Elias din București. Ceea ce nu știu admiratorii regretatei cântărețe de muzică populară este că aceasta ascunde o dramă despre care puțini știu. Ionela Prodan nu și-a cunoscut niciodată tatăl, deoarece acesta a murit cu două luni înainte ca ea să vină pe lume.

Ionela Prodan a povestit acum ceva vreme drama pe care a ținut-o ascunsă în suflet toată viața: nu și-a cunoscut niciodată tatăl.

”Da, tatăl meu a murit înainte cu două luni să mă nasc, iar eu, fiind al treilea copil, am fost cel mai dorit, pentru că eram fată. Înaintea mea s-au născut doi frați, unul mai mare cu nouă ani decât mine, celălalt, cu șapte ani, iar ei m-au cam crescut, pentru că mama trebuia să muncească. Am fost obișnuită să cresc cu greutățile, însă era dureros când pe ceilalți copii îi strigau mamele lor, iar pe mine nu, pentru că era mereu la muncă. Una dintre dorințele mamei a fost ca, după moartea sa, să fim toți frații împreună, iar acum locuiesc în aceeași curte cu mine și cred că mama este împăcată. E foarte important să ai familia aproape, mai ales în momentele grele. Aveam 42 de ani când a murit soțul meu, iar Anamaria m-a îndemnat să-mi refac viața, spunându-mi că ea și Anca nu pot fi întotdeauna lângă mine, și de 12 ani am alături un bărbat extraordinar, un moldovean minunat, că, dacă era oltean, nu-l luam, doar știți că oltenii sunt mai aprigi”, declara Ionela Prodan, potrivit taifasuri.ro.

De ce a murit Ionela Prodan

Ionela Prodan a murit luni seară, la Spitalul Elias. Problemele de sănătate ale artistei au început la finalul lunii ianuarie. La acea vreme, ea a acuzat înțepături în zona inimii și familia ei s-a panicat, pentru că aceasta se confrunta de multă vreme cu afecțiuni cardiace. Fata cea mare a dus-o la Spitalul Fundeni, unde medicii au internat-o imediat. Ei i-au pus și un diagnostic. Ulterior, au circulat tot felul de zvonuri în legătură cu maladia cu care a fost diagnosticată, de fapt. Și, pentru a avea parte de liniște, fiicele Ionelei Prodan au decis ca ea să plece o perioadă din țara noastră.

La sfârșitul anului 2017, mama Anamariei Prodan a uimit pe toată lumea cu transformarea ei: și-a schimbat radical look-ul și a slăbit 25 de kilograme. În cadrul unei emisiuni, Ionela Prodan a dezvăluit regimul care a ajutat-o să topească kilogramele în plus.

