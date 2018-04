Ionela Prodan și-a făcut testamentul! Cum și-a împărțit averea

Ionela Prodan și-a făcut testamentul, în urmă cu ceva timp. Cântăreața de muzică populară se află în continuare în stare gravă la spital. Prognosticul medicilor este unul rezervat. Cele două fiice, Anamaria și Anca, dar și nepoții artistei sunt alături de ea și se roagă să-și revină.

Ionela Prodan și-a făcut testamentul și a împărțit averea fetelor ei. Chiar cântăreața de muzică populară a mărturisit acest lucru, în urmă cu mai mult timp, în cadrul unei emisiuni televizate.

Le-a lăsat bani și nepoților

„Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, a mărturisit Ionela Prodan.

Zilelele trecute Anamaria Prodan a anunțat este revoltată din cauza oamenilor care au spus lucruri despre Ionela Prodan, deşi nu cunosc situaţia şi nici nu ar fi în măsură să facă afirmaţii despre starea de sănătate a artistei.