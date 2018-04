Ionela Prodan a decedat luni seara, după o lungă luptă cu boala. CANCAN.RO vă oferă ultimul interviu pe care fosta mare artistă îl dădea la finele anului trecut. Cântăreaţa de muzică populară împlinise 70 de ani. Mama Anamariei Prodan a răspuns şi la o întrebare incomodă: „A apelat sau nu la medic ca să slăbească?”

În cadrul unei emisiuni, Ionela Prodan a dezvăluit că decizia de a slăbi a luat-o în timp ce era într-un alt platou de televiziune, unde era invitată împreună cu Elena Merişoreanu. Artista a mărturisit că Anamaria Prodan îi spunea mereu „grasă” când vorbea cu ea.

„Cu nişte luni în urmă am spus: «Stop televiziune, stop apariţii la TV». (…). Acolo, grasă şi frumoasă… Şi când am văzut cum ajunsesem, am spus: «Stop!». M-am uitat aşa în stânga şi în dreapta şi am spus: «Leană (n.r.: Elena Merişoreanu), de azi, viaţa mea se va schimba». (…). Am văzut-o pe Oana Turcu… era fotomodel, ea are 30 de ani, eu 70. De ce să dai vina pe vârstă? Trebuie să fac ceva: le-am luat uşurel. Bineînţeles că Anamaria din grasă nu mă scotea: «Băi, mamă, eu nu mă pot obişnui aşa!»”, a declarat Ionela Prodan în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

Întrebată de Mirela Vaida dacă şi-a făcut vreo operaţie ca să slăbească, artista a spus că se poate şi fără. Mama sexy-impresarei Anamaria Prodan Reghecampf a negat că şi-a pus inel gastric sau că şi-a tăiat stomacul, aşa cum s-a spus după ce a topit aproape 30 de kilograme.

„Viaţa e o bucurie. Absolut, absolut! Totul s-a schimbat în viaţa mea. Ancuţa din San Diego m-a sunat acum câteva luni şi mi-a zis că m-a văzut pe pagina Anamariei… «Mamă, parcă erai sora Anamariei!». (…). Cam şase luni de zile a durat schimbarea. (…). Când îmi era foame, mâncam un fruct. Mănânc fructe şi legume. Nu crude, gătite. Toate erau bio. Nu mai mănânc carne. După ora şase doar apă beam. (…). După hotărârea mea, am mers cu Anamaria în Italia şi am făcut cumpărături: mi-am luat haine cu mult sub mărimea mea. Vă daţi seama că ajunsesem la 18-20 mărimea şi asta e 12. Deci, sunt şase numere. (…). Se poate (n.r.: se poate să slăbeşti fără nicio operaţie estetică)! Am auzit că mi-aş fi operat stomacul, că mi-aş fi pus inel gastric. (…). E foarte importantă liniştea. Nu, nu mai beau cafea şi nici vin. Beau ceai verde, de tei, muşeţel. M-am întrebat ce am făcut bun în viaţă”, a mai mărturisit artista de muzică populară.