Benone Sinulescu a fost externat din spital după doar două săptămâni de la internare, deşi afecţiunea de care suferă ar fi una gravă. Ionuţ Pavel, fostul impresar al artistului, este revoltat de decizia pe care medicii care îl îngrijeau au luat-o, pentru că, spune acesta, starea maestrului este în continuare instabilă.

Ionuţ Pavel a fost luat prin surprindere de hotărârea medicilor de la spitalul din Arad. Acesta a oferit o declaraţie pentru CANCAN.RO în care acuză cadrele medicale că nu şi-ar fi îndeplinit sarcinile până la capăt.

„Probabil ei nu sunt în stare să mai facă ceva”

Mai mult decât atât, potrivit profesorului Anton Hadăr, bun prieten al lui Benone Sinulescu, şi soţia marelui artist ar fi dorit să-l mai ţină internat.

„A fost pe ascuns aşa… l-au scos prin spate cu salvarea din spital ca să îl ducă acasă… Probabil ei nu sunt în stare să mai facă ceva şi l-au dus. Dar nu e OK, mai ales că ei au sfătuit-o pe doamna Leni şi i-au spus că pot să se ocupe în spital de el. Şi că nu are nevoie nici măcar de un stent. Cum să nu aibă nevoie? Când are ambele artere care duc la creier înfundate? Medicii spun că e bine, deşi el nu mai poate să meargă pe picioare”, ne-a declarat Ionuţ Pavel.

„Medicii au spus că îl vor externa doar în momentul în care el este vindecat. Înseamnă că, în clipa în care a ieşit pe uşa spitalului, el era în cea mai bună stare, era fericit. De ce l-au trimis cu salvarea acasă? De ce nu s-a dus pe jos?”, a mai dezvăluit revoltat fostul impresar al artistului.

Elena Sinulescu l-a acuzat pe fostul impresar al artisului de fake-news

În urmă cu câteva zile, soţia lui Benone Sinulescu a făcut câteva declaraţii pe reţelele de socializare în ceea ce priveşte starea de sănătate a artistului.

Printre altele, „jumătatea” maestrului l-a acuzat pe Ionuţ Pavel de dezinformare: „În acest timp, fostul impresar Ionuț Pavel, fără a mă fi întrebat despre starea soțului meu și fără a ne solicita acordul, a răspândit în presă informații nedocumentate false, defăimătoare privind modul în care familia îl îngrijește pe «nea Beni»”.

Impresarul nu a dorit să comenteze aceste declaraţii, ba, mai mult, a explicat faptul că starea de sănătate a celebrului cântăreţ este pe primul plan.

„Nu avem o relaţie apropiată… nu ştiu ce se va întâmpla pe viitor, dar în clipa de faţă nu… nu am reuşit să luăm legătura. Eu le doresc să fie puternici şi să îl facă bine pe nea Beni. Asta este cel mai important”, ne-a mai dezvăluit Ionuţ Pavel.

Benone Sinulescu le pregătea fanilor o mare surpriză!

Ionuţ Pavel a povestit în cadrul unui interviu pentru CANCAN.RO că interpretul de muzică populară îşi dorea să organizeze un spectacol aniversar în ziua în care ar fi împlinit 85 de ani. Detaliile ar fi fost stabilite deja, iar artistul reuşise să ia legătura şi cu alţi mari cântăreți care să urce alături de el pe scenă.

„În urmă cu câteva luni, când era mai bine discutam despre un spectacol aniversar. Luam legătura cu alţi artişti care ar fi trebuit să urce pe scenă alături de el… Dar încet, încet totul a degenerat, iar acum suntem în punctul acesta”, ne-a mai spus impresarul.