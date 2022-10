Bergodi pune tunurile pe Istvan Kovacs după arbitrajul din „Gruia”: „Dacă un jucător lovește cu cotul e roșu, nu e galben sau alb, e roșu!”

Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, s-a arătat total nemulțumit de arbitrajul brigăzii conduse de Istvaan Kovacs în disputa din „Gruia” cu CFR Cluj, cedată de elevii săi cu scorul de 2-1.

„Eu nu înțeleg, mă deranjează un pic. Noi pierdem meciul. Am luat golul de 1-1 când jucătorul nostru era afară. Din păcate, mergem așa. Toată lumea se supără. La Craiova era un henț clar la Sidibe, dar arbitrii nu cheamă la VAR. Toată lumea a văzut că era henț. Ce, face preluare cu două brațe? Sincer, sunt dezamăgit. Dar nu pentru echipa mea. Se poate pierde la CFR. E o echipă bună care pleacă pe contraatac, dar noi am făcut un joc foarte bun. Ne-au condamnat, am luat un gol când aveam un jucător afară, eram în inferioritate numerică. Antrenorul trebuie să analizeze prestațiile jucătorilor lui. Nu am nimic de reproșat, am jucat bine, cu o echipă bună, experimentată, nu ne-am menajat deloc, au jucat cu cea mai bună echipă. Nu vreau să spun că e viciere de rezultat, dar eu nu înțeleg VAR-ul din România. De ce nu îl cheamă pe arbitru? Dacă un jucător lovește cu cotul e roșu, nu e galben sau alb, e roșu. Mă bucur că merg bine fazele fixe, lucrăm. Dar îmi pare rău că am rămas fără puncte. Echipa noastră trebuie să ajungă în play-off, dar e greu. Sunt Rapidul, Farul, Craiova, mai sunt 1-2 locuri acolo. E greu”, a declarat Cristiano Bergodi.

În urma eșecului din „Gruia”, Sepsi OSK a rămas cu 19 puncte în clasament ocupând locul 6, ultimul care duce în play-off.