Betty Salam, însărcinată pentru a doua oară!? Dezvăluirea făcută azi: “Mai fac o fată”

Betty Salam a oferit recent un interviu în cadrul căruia a făcut o dezvăluire care i-a determinat pe mulți să se întrebe dacă nu cumva ea este însărcinată pentru a doua oară. Artista l-a adus pe lume pe Matthias în urmă cu nouă luni, iar viața ei și a soțului său s-a schimbat complet de atunci.

Betty Salam a vorbit despre al doilea copil: “Mai fac o fată”

Betty a povestit că fiul ei și al lui Cătălin Vișănescu a spus prima dată “mama” și, potrivit tradiției noastre, se spune că următorul copil în cuplu va fi fetiță. Fiica lui Florin Salam a subliniat că își mai dorește un moștenitor, însă nu prea curând… ci peste vreo cinci ani. Până să facă această dezvăluire, mulți dintre fani s-au gândit că, de fapt, ea ar fi deja însărcinată. Frumoasa cântăreață își va serba ziua de naștere peste două luni: va împlini 19 ani.

“Matthias a zis prima dată: «mama», se zice că mai fac o fată (n.r.: potrivit tradiției). Mi-as dori să mai am un copil, dar peste vreo 5 ani, cam așa, când o să fiu și eu mult mai matură, mult mai pregătită. Nu eram atât de matură ca acum, dar m-am schimbat foarte mult, pot să spun în bine și acum înțeleg mult mai bine viața. Mă bucur foarte mult că m-am maturizat”, a declarat artista în cadrul emisiunii “Star Matinal de Weekend”.

Betty, dezvăluiri despre mariajul alături de Cătălin Vișănescu

În cadrul aceluiași interviu, Betty a făcut dezvăluiri despre discuțiile purtate în intimitate cu soțul ei, dar și despre mariajul alături de Cătălin Vișănescu. Una dintre deciziile cântăreței este să scoată cât mai curând o piesă nouă… având o absență de doi ani.

“Am fost egoistă, recunosc, acum câțiva ani, dar m-am schimbat, în primul rând mă gândesc la el, apoi la noi. Am avut câteva defecte înainte, dar m-am schimbat. Ne trezim, ieșim afară, mă duc să-l plimb, e o zi frumoasă, liniștită, o viață frumoasă. O să încep să mă duc la studio, nu am mai scos nimic de vreo 2 ani și o să mă ocup și mai mult de partea asta, pregătesc ceva, nu știu cât e repede o să iasă piesa.

Eu, dinainte să nasc și dinainte să rămân gravidă, am avut o discuție cu Cătălin și mi-am propus chiar dacă voi deveni mamă, am zis că trebuie să ne gândim și la viața noastră, să avem intimitate, să nu se schimbe nimic. Am devenit mult mai responsabili. Nu prea mai ies așa în cluburi, ieșim cu câțiva prieteni așa mai lejer, suntem mai cuminți. Nu mă interesează dacă ne judecă lumea, dar nu trebuie să schimbi absolut nimic. Vreau să am o viață ok și să fim cât mai fericiți.Asta nu înseamnă că acum nu trebuie să mai ieșim. Eu sunt aia mai panicată, nu el, el încearcă să-și controleze stările astea, dar nu a fost cazul, pentru că Matthias este un copil foarte cuminte. Este un tată foarte bun, foarte grijuliu. El și-a dorit fată, eu mi-am dorit băiat, deci a fost după inima mea”, a mai dezvăluit Betty în cadrul matinalului de la Antena Stars.

Betty s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, Cătălin Vişănescu, pe 22 iunie 2018

Cei doi au devenit părinți pe 1 octombrie 2018, iar fiul lor a primit numele Matthias Ștefan. Pe 28 august 2018, artista a împlinit 18 ani. Vă reamintim că fata celebrului artist a fost cerută de soţie pe 11 septembrie 2017 în aeroport, după ce s-a întors dintr-o vacanță în care a fost peste hotare.

Betty e fiica lui Florin Salam. Ea şi fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit.