Betty Salam, mămică pentru a doua oară?! Dezvăluirea făcută de artistă: ”Mi-aș dori din suflet o fetiță”

Betty Salam trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste cu bărbatul care i-a dăruit o minunăție de băiețel, pe nume Matthias. Cătălin Vișănescu i-a devenit soț frumoasei șatene pe 22 iunie 2018, iar despre nunta celor doi s-a vorbit mult timp. Fanii artistei au fost întotdeauna curioși să afle mai multe lucruri despre viața sa personală, iar cea mai frecventă întrebare a fost legată de un al doilea copil. Iată ce a răspuns fiica lui Florin Salam, recent.

Betty Salam are o relație specială cu fanii săi pe care îi ține la curent cu ceea ce se întâmplă în viața sa. De-a lungul timpului, tânăra a reușit să strângă o comunitate uriașă de oameni pe rețelele de socializare care o iubesc și o susțin în tot ceea ce face.

Ce spune Betty Salam despre al doilea copil

Fiica lui Florin Salam a fost recent întrebată dacă s-a gândit să își mărească familia. Betty Stoian a mărturisit că și-ar dori să aibă o fiică, dar în perioada următoare, intenționează să se concentreze pe carieră.

CITEȘTE ȘI: BETTY SALAM S-A POZAT FĂRĂ NICIUN STROP DE MACHIAJ. CUM ARATĂ TENUL ARTISTEI: ”NU TREBUIE SĂ NE FIE RUȘINE”

Tânăra artistă își dorește să își bucure fanii cu muzica sa și le pregătește acestora multe surprize în următoarea perioadă.

„Abia am început cu cariera, dar nu. Mi-aș dori din suflet o fetiță. Aș vrea să am o fetiță ca să ne îmbrăcam la fel, e altceva când ai fată, dar vreau să mă axez foarte mult pe carieră, pentru că eu n-am mai făcut nimic de multă vreme.

Oamenii nu au încrederea aia în mine ca artist, pentru că eu nu le-am oferit atât de multă încredere, pentru că nu m-am ocupat și nu am muncit. Consider că nu am muncit, recunosc și îmi asum ce spun”, a povestit Betty Stoian, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

Betty Salam, despre cununia religioasă

În 2018, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au spus cel mai important ”Da!” din viața lor. A urmat, apoi, botezul băiețelului lor, Matthias, însă cununia religioasă nu a mai avut loc.

Fiica lui Florin Salam a dezvăluit că și-a pierdut inelul de logodnă într-o vacanță în Turcia, astfel că evenimentul a fost amânat. Însă, după acest episod, tânăra a mărturisit că a primit un alt inel, iar ea și Cătălin Vișănescu au intenția să își facă nunta după ce trece pandemia.