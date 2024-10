Betty Salam, noi dezvăluiri despre despărțirea de Cătălin Vișănescu: ”Plângeam la telefon”

După o perioadă destul de dificilă, în care Betty Salam și Cătălin Vișănescu au stat separați, cei doi au revenit la sentimente mai bune și își continuă acum poveste de iubire. Însă, în urmă cu doar câteva luni, lucrurile nu erau prea roz între ei și s-a vorbit chiar despre infidelitate. Din fericire, aceștia au reușit să își rezolve problemele, iar acum Betty a vorbit despre ce s-a întâmplat între ea și soțul ei.

În urmă cu mai multe luni, Betty Salam și soțul ei traversau o perioadă extrem de dificilă în relație. Cei doi s-au separat pentru un timp și chiar s-a speculat că fiica lui Florin Salam și-a părăsit partenerul pentru un coleg de breaslă. Ei bine, se pare că nu fost vorba despre așa ceva și altele erau problemele dintre ei. Acum, Betty Salam a vorbit despre toate cele întâmplat și a pus punctul pe „i”.

Așa cum spuneam, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au reușit să depășească problemele din mariajul lor și au găsit, din nou, drumul unul spre altul. Însă, în urmă cu ceva timp situația nu era prea roz, iar acum artista a vorbit despre cele întâmplate. Aceasta a mărturisit că nu a intenționat niciodată să se despartă de soțul ei, însă recunoaște că în acea perioadă părea că nu se mai înțeleg sub nicio formă.

Mai exact, Betty Salam a mărturisit că la acea vreme ea și Cătălin ajunseseră într-un punct foarte greu, în care nu reușeau să mai rezoneze. Cei doi se certatu din orice, chiar și din lucruri mărunte și părea că nu mai pot funcționa împreună. Însă, în ciuda acestei realități, sentimentele dintre ei erau foarte puternice. Aceștia știau că se iubesc, însă nici nu puteau să mai conviețuiască.

Așa că soluția pe care au găsit-o a fost să ia o pauză, să își dea fiecare timp pentru el și să înțeleagă unde este problema. Cei doi au făcut acest lucru mai ales de dragul fiului pe care îl au împreună, care începuse să fie afectat de problemele dintre părinți. În cele din urmă, pauza pare că le-a prins foarte bine, iar acum liniștea s-a așternut în mariajul lor.

„Nu am stat foarte mult departe de Cătălin. Nu știu ce s-a întâmplat mai exact și ne certam din lucruri mărunte, din orice lucru mărunt. Nu ne mai înțelegeam deloc și zic «Nu vreau să-mi pierd relația cu tine, vreau să rămânem împreună toată viața pentru că avem un copil frumos pe care trebuie să-l creștem și nu vreau să te desparți nici tu de mine, nici eu de tine, hai să luăm o pauză să vedem care e problema».

Plângeam la telefon, și eu și el, nu ne înțelegeam de ce am făcut pasul ăsta, de ce am vrut pauză dacă noi nu putem sta unul fără celălalt și am înțeles care a fost problema, de fapt. Copilul era foarte trist, Matias mă vedea pe mine supărată, îl vedea pe el supărat și nu înțelegeam comportamentul lui”, a mărturisit Betty Salam, în cadrul podcast-ului realizat de Jorge.