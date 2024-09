Betty Salam, primele declarații după ce a fost eliminată de la Asia Express: ”Am făcut cât am putut”

În ediția de miercuri, 11 septembrie, a avut loc o nouă cursă pentru ultima șansă. Betty Salam și Cătălin Vișănescu au avut ghinionul de a ajunge pe ultimul loc la IrinaFodor, iar amuleta lor a avut culoarea roșie. La nici 24 de ore de la difuzarea eliminării lor la TV, fiica lui Florin Salam a avut o primă reacție.

Cu o seară în urmă, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au fost eliminați de la Asia Express. Din păcate, ultima cursă s-a terminat cum nu se putea mai rău pentru ei. Amuleta zeului a fost roșie, ceea ce înseamnă finalul misiunilor pe ”Drumul Zeilor” din acest sezon.

Încă de la începutul emisiunii, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au fost urmăriți de ghinion. Fiica lui Florin Salam a suferit o accidentare la picior, motiv pentru care participarea lor în show a devenit un calvar. S-au chinuit și au dat tot ceea ce aveau mai bun pentru a termina până la capăt fiecare cursă, însă de fiecare dată ajungeau la Irina Fodor pe ultimul lor.

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, cei Betty și Cătălin au intrat în cursa pentru ultima șansă – alături de echipele formate din Adi Nartea – Florin Vîjău și Ioana State – Manea Voinea. Betty și soțul ei au terminat cu greu cursa și au ajuns cu mult timp după rivalii săi. NU RATA: De ce a fost eliminată Betty Salam de la Asia Express 2024, de fapt. Ce se întâmpla când camerele de filmat se opreau

„În momentul de față nu sunt făcută pentru acest concurs. Nu mai am de unde să-mi iau această putere de a merge mai departe și nu mai am condiția fizică încât să fac lucruri peste limita mea. Dacă nu aveam ghinionul cu piciorul din prima zi, dacă s-ar fi întâmplat peste 4 zile, poate ar fi fost altfel. A fost o chestie de psihic. M-a afectat. Nu mai pot sta fără Matias. Gândul meu este acasă”, a mărturisit Betty Salam.

În cadrul unei postări pe Instagram, Betty Salam a transmis un mesaj emoționant. Fiica lui Florin Salam și-a exprimat recunoștința pentru oamenii pe care i-a întâlnit la Asia Express, dar și pentru tot ceea ce a trăit acolo. Au fost zile pline de emoții intense, zile încărcate cu stări de furie, stres, dor de casă, frustrare și durere fizică. În final, fiica lui Florin Salam a mărturisit este mândră de ea și de soțul ei, mândră că a reușit să iasă din zona de confort și să facă parte din acest proiect grandios.

„Aventura în Asia Express a luat sfârșit pentru noi din păcate, dar din fericire, suntem recunoscători, deoarece am cunoscut oameni frumoși, ba chiar am legat prietenii cu ei. Dar ce am învățat din toată această călătorie? Ceva foarte important: să am răbdare, ba mai mult, am învățat să mă bucur de orice lucru mărunt, am mai învățat să văd răul uneori ca pe un bine, de ce? Fiindcă în Asia Express, poate pe TV nu pare atât de dramatic, însă la finalul misiunilor, indiferent pe ce loc eram, aveam o satisfacție că am dus totul până la capăt, chiar dacă ne mișcam greu, trecând prin toate stările, nervi, foame, oboseală, stres, frustrare, dar cel mai dureros (Dorul de Mathias).

Am făcut cât am putut să ducem misiunile până la capăt și răsuflam cu ușurință atunci când găseam cazare, cunoscând oameni minunați care ne-au primit cu toată dragostea și știam că a ma trecut o zi, cu bune și cu rele. Știam că oamenii își vor crea multe păreri, dar eu sunt mândră de noi pentru curajul pe care l-am avut acceptând să mergem în această călătorie. Mulțumim @americaexpressromania că ne-ați ales să facem parte din acest proiect minunat, în care nici cu cei mai mulți bani de pe lume nu poți trăi sentimentele și experiența de acolo, iar în doar două etape am făcut atâtea chestii cât pentru o lună. Așa că, am eu o vorbă: Zâmbește, Betty te iubește!” este mesajul postat de Betty Salam, pe Instagram.