Bia Khalifa, dezvăluiri inedite. Prin ce dramă a trecut fosta concurentă de la iUmor

Bia khalifa, concurenta care i-a uimit pe jurații de la iUmor, a povestit recent drama prin care a trecut. Tânăra și-a pierdut mama în urmă cu un an.

Bia Khalifa a povestit despre această tragedie, la o emisiune Tv.

”Este recent. Am pierdut-o acum un an și ceva. Îmi pare rău, chiar a fost o mamă super. Era prietena mea cea mai bună, efectiv. Mami se bucura mereu pentru orice, adică mă susținea. Era genul de persoană care-mi zicea: ”Nu e bine ceea ce faci”, dar nu era genul care să zică: ”Nu mai vorbesc cu tine dacă faci”. Asta m-a făcut să învăț multe și să iau decizii mai bune. Mama nu era de acord cu operații, până nici bunică-mea nu era de acord. Mi-a spus după că: ”Ești frumoasă naturală, lasă-te așa cum ești”, a declarat vedeta la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

Câte operații estetice are Bia Khalifa la 20 de ani

Deși are doar 20 de ani, Bia Khalifa a bifat deja o serie de operații estetice și încă urmează să mai bifeze. Până acum, tânăra și-a operat nasul de două ori, și-a pus implanturi mamare, și-a modificat buzele, și-a pus grăsime în șolduri și urmează să-și mărească și posteriorul.

”Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric. Apoi am făcut cat eyes, am implanturi, am două operații la nas, la buze, mi-am tăiat un fragment din buze și mi-am ridicat buza, am făcut și lipo abdominal și mi-am băgat puțină grăsime în șolduri și urmează să-mi bag și în fese. Vreau să-mi scot și silicoanele, nu știu de ce le-am pus. Îmi zicea lumea că nu am sâni”, a mai zis concurenta de la ”iUmor”.

