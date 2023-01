Bia Khalifa, planuri de nuntă! Cine e iubitul fostei concurente de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Bia Khalifa a făcut o serie de mărturisiri în cadrul unui interviu. Fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” are planuri mari cu partenerul de viață. Blondina se află într-o relație cu un artist și, mărturisește ea, au planuri de nuntă! Iată detaliile mai jos, în articol.

Bia Khalifa trăiește o frumoasă poveste de dragoste, iar, în cadrul unui interviu, blondina a mărturisit că au planuri serioase de viitor. Fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a mărturisit faptul că se află într-o relație de o perioadă, iar totul merge excelent între ei. Bia Khalifa locuiește cu iubitul ei, ERPS, primul graffer din România.

„Iubitul meu actual este ERPS. Suntem împreună de mult timp. Suntem foarte fericiți. Locuim împreună, singuri”, a spus Bia.

Bia Khalifa are planuri mari alături de partenerul său

A continuat să dezvăluie faptul că are o relație foarte bună cu familia și nu au nimic împotriva meseriei pe care o practică: „Nu. O iubesc pe Cici, e cumnata mea. O iubesc din toată inima. Eu nu înțeleg lumea care judecă. Ea, de exemplu, e la Medicină. Toată familia mea e la ceva. Unul e la Drept… eu sunt singura care face OnlyFans. Oricum, nu contează ceea ce facem, ci să fim cei mai buni. Asta cred eu”.

Bia Khalifa a mărturisit că nunta lor ar putea să aibă loc în Amsterdam și și-ar dori și un copil.

„Amândoi suntem nebuni. Cred că nunta noastră o să o facem în Amsterdam, o să fie iarbă peste tot și efectiv o să fie toată lumea high. Nu știu cum să îmi imaginez nunta noastră. Dar, bineînțeles că mi-aș dori. Cine nu și-ar dori? Mi-aș dori să am și un copil cu ochi albaștri cum îi are și el. Chiar înainte să vin aici am exersat pentru copil. Eu am nevoie de dimineață de doza mea de fericire. Așa mă trezește el pe mine”, a mai spus fosta concurentă, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”.

Sursă foto: Instagram / Facebook