Pentru Bia Khalifa, sumele cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro o ajută să-și acopere cheltuielile în fiecare lună. Cel puțin ea așa a susținut. În cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, OnlyFanista a spus cum s-a decis să activeze pe platforma destinată preponderent adulților.

Mai mult, a menționat și care sunt afacerile deținute de familia ei, dezvăluind, astfel, că rudele sale nu au nevoie de ajutor financiar, căci o duc bine.

După ce a dat de pământ cu Alex Bodi (Vezi AICI detalii), nici colegele sale de breaslă n-au scăpat „netaxate”. Bia Khalifa le-a numit ­”ieftine” și a susținut că ele o copiază. Atât din punct de vedere al conținutului plasat pe OnlyFans, cât și din cel al relațiilor cu bărbații.

„Nu pot să-mi acopăr cheltuielile fără 5.000 – 10.000 de euro pe lună„

CANCAN EXCLUSIV: Vreau să știu cum te-ai apucat tu de OnlyFans ținând cont că după spusele tale ești prima fată din România care a făcut asta.

Bia Khalifa: Păi era o tipă pe care o urmăream eu, bună rău de tot, frumoasă, din USA. Și tipa, studentă la facultate, tot vedeam poze mai așa, link in bio, OnlyFans, hai să-mi fac și eu. Câteva luni am făcut cu VPN pentru că am zis că nu eram pregătită, oricum lumea nu era pregătită atunci pentru OnlyFans. Când am dezactivat VPN-ul mi-am dat seama că oricum aflau că aveam link-ul în bio. Nu făceam foarte mulți bani la început, făceam, cred că, 1.000 sau 2.000 de euro pe lună, puțin.

CANCAN EXCLUSIV: 1.000 – 2.000 de euro pe lună sunt bani mulți.

Bia Khalifa: La ce stil de viață duc eu acum… Cred că, să mă întrețin, unde mănânc, mă spăl doar la salon, unde călătoresc, îmi permit să fac orice acum. Și nu pot să-mi acopăr cheltuielile fără 5.000 – 10.000 de euro pe lună.

CANCAN EXCLUSIV: Îți ajuți familia din punct de vedere financiar?

Bia Khalifa: Eu vin dintr-o familie muncitoare și bunica mea are păstrăvărie, are pensiune, are fermă. Adică se descurcă toți. Tata are firmă de construcții și e în Palma de Mallorca, îi merge foarte, foarte bine. Mi-a și zis că dacă iau permisul îmi ia mașina pe care mi-o doresc. Și nimeni n-o să se aștepte la asta. Eu vreau o mașină vintage, de aia care nu se mai găsește. Și mi-a propus că o să mi-o cumpere.

CANCAN EXCLUSIV: De unde până unde?

Bia Khalifa: E un Mercedes care e vechi, cred că e din 1960, habar n-am, tata știe, și am zis că aia e mașina mea. Aș fi vrut să o fac roz, că i-am zis să mi-o facă roz, doar că a zis că e mai importantă vopseaua originală și o țin așa cum e.

„Au venit multe videochatiste care-și vând clipuri de 20 de minute cu 3 dolari„

CANCAN EXCLUSIV: Crezi că ai pornit un trend?

Bia Khalifa: Bineînțeles. Toate fetele care m-au judecat pe mine că fac OnlyFans, acum fac ce fac eu, se iau după mine. Mi-e foarte greu să-mi țin proiectele în exclusivitate, pentru că dacă eu cumva îți zic ție ceva, gata se apucă una să facă ce fac eu. Le dau idei, fără mine n-ar putea să reziste fetele astea. Și plus că au venit multe videochatiste care-și vând clipuri de 20 de minute cu 3 dolari. Niște ieftine.

Mai nou, și cu cine stau împreună, dacă am un gagic sau dacă poate îmi place de unul și mă culc cu el de câteva ori sau așa… ocazional, nu trebuie să am o relație neapărat, se bagă peste ei. E un trend să fii cu foștii Biei Khalifa.

