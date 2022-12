Imagini cu Bia Khalifa figurează pe un site de escorte din Olanda! Pe celebra adresă [email protected] au sosit poze care o ilustrează în toată splendoarea, și nu doar pe ea! Alături de o amică, Bia Khalifa arată tot! Imaginile ar fi fost, de fapt, preluate de pe contul de OnfyFans al fostei concurente de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Sau, cel puțin, ea așa susține. Căci CANCAN.RO a contactat-o pe „fosta” lui Dani Mocanu și vă prezintă declarațiile ei în exclusivitate!

În mediul online, Bia Khalifa susține că este prima fată din România care și-a făcut cont pe platforma OnlyFans. Plasând conținut adresat adulților, fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” susține în fața urmăritorilor ei că face bani frumoși. Fiind participantă în cadrul mai multor emisiuni televizate, Bia Khalifa are și o notorietate destul de crescută. Datorită ocupației, dar și a comportamentului vulcanic pe care l-a arătat chiar și în emisiunea de la PRO TV.

Bani buni ar putea face din OnlyFans, dar se pare că Bia Khalifa figurează și pe un site de escorte. Pe celebra adresă [email protected] au sosit imagini cu „fosta” lui Dani Mocanu lipsită de inhibiții. Total. Se sărută cu o brunetă și își arată părțile intime, în imaginile apărute pe un site din Olanda. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, blondina susține că niciodată nu și-a făcut cont pe un site de escorte, iar imaginile ar fi, de fapt, postate de altcineva.

(NU RATA: Bia Khalifa s-a „dezbrăcat” de rușine și a „vărsat tot”. Cum se laudă fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” cu ce are în lenjeria intimă)

„M-am culcat cu anumiți bărbați care, bineînțeles, mi-au oferit cadouri după”

Amber&Reea, așa cum este numele fetelor notat pe platforma destinată escortelor din Olanda, își afișează părțile intime ca la expoziție și se sărută în fața aparatului de fotografiat. Doar că fotografiile ar fi postate, deja, pe contul Biei de OnlyFans, iar de acolo au fost preluate.

„În primul rând, sunt foarte multe persoane care vor să-mi facă rău. Da, într-adevăr, m-am culcat cu anumiți bărbați care, bineînțeles, mi-au oferit cadouri după ce eu am făcut chestia asta cu ei. Dar eu cu bărbații ăștia mă cunosc, nu e că mă sună unul «Hei, te cunosc, hai să…».

Nu sunt prostituată. Suntem și prieteni buni (nr. ea cu bărbații cu care se întâlnește și îi oferă cadouri), ne vedem, ne înțelegem bine și ei nu văd de ce să nu-mi facă un cadou. Că este în bani sau că este în material, asta depinde. E la alegerea lor. Și pe mine nu mă deranjează niciodată, pentru că mereu am fost mulțumită din punctul ăsta de vedere, dar, în schimb, niciodată în viața mea nu am fost pe site-uri. Eu sunt în România, pot să trimit share location, fata aia nu are nicio treabă. Pozele sunt de pe OnlyFans-ul meu”, a spus Bia Khalifa, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Bia Khalifa și Cornel Palade, față în față la ultima filmare pentru PRO TV! Cum s-a încheiat scandalul din junglă cu blondina obraznică?!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.