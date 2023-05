Bia Khalifa rupe tăcerea! „Regina Onlyfans-ului”, primele declarații după ce s-a sărutat cu rapper-ul 6ix9ine la festivalul de la malul mării: „M-a ales pentru că sunt Bia Khalifa”

Bia Khalifa a făcut primele mărturisiri după ce s-a sărutat cu partenerul lui Nicki Minaj. Se pare că după relația cu Sișu, tânăra a trecut la un alt nivel, cucerindu-l fulgerător pe celebrul rapper internațional. Iată ce a declarat „Regina Onlyfans-ului”.

Bia Khalifa este fără doar și poate una dintre cele mai controversate personaje din showbiz. Blondina face ravagii oriunde merge, iar drept dovadă stă faptul că a reușit să-i pună capac celebrului rapper internațional 6ix9ine, care a fost prezent, în acest weekend, la festivalul Beach Please de pe litoral.

Bia Khalifa a încins „atmosfera” cu 6ix9ine

6ix9ine a urcat pe scenă în fața a 50.000 de spectatori și a făcut o atmosferă fabuloasă. În culise însă, rapper-ul s-a ocupat să încingă „atmosfera”, cu nimeni alta, decât Bia Khalifa. Vedeta Only Fans a dovedit că nu face ravagii doar printre bărbații din România, ci poate cuceri orice bărbat chiar și de peste hotare. Amorezii s-au înfierbântat și s-a sărutat nebunește, iar imaginile au fost publicate de amândoi în mediul online. În cadrul unui interviu, Bia Khalifa a vorbit despre acest subiect și a oferit detalii…picante.

„6ix9ine a pus un story cu mine în care ne sărutăm. El a pus primul story, iar eu am dat repost. Oamenii mă întreabă cum am ajuns la el. Nu eu am ajuns la el, ci el a ajuns la mine.

Este ca și cum aș întreba un pilot de avion cum a decolat sau cum a aterizat cu avionul. Avionul este făcut să zboare, nu? Așa sunt și eu, dacă eu sunt o legendă, așa mi-a fost scris. Nu știu de ce se miră lumea când eu sunt cine sunt! Degeaba încearcă să mă saboteze lumea, că faptele vorbesc de la sine”, a spus Bia Khalifa pentru Fanatik.ro.

Bia Khalifa: „M-a ales pentru că sunt Bia Khalifa”

Deși toată lumea crede că cei doi s-au cunoscut în cadrul festivalului de la Costinești, în realitate, aceștia ar ține legătura de mai mult timp. Rapper-ul este cel care a abordat-o pe Bia Khalifa, iar ea i-a răspuns pe măsură. Pe de altă parte, fosta iubită a lui Fulgy de la Clejani susține că a avut parte de mulți hateri. I-au fost contestate abilitățile de cucerire ale unui bărbat, însă ea nu se lasă cu una, cu două. Focoasa blondină este sigură pe ea și are încredere în atuurile ei.

„S-a creat vâlvă pe internet. Oamenilor nu le-a venit să creadă, au fost și puțini oameni care mi-au dat hate. Nu au existat reacții neutre. Persoanele care mi-au scris de rău probabil vor să-l vadă și să-l cunoască și probabil nu au avut bani nici de bilet să-l vadă la concerte. Degeaba spun haterii că s-a mai pupat cu alte fete.

Probabil s-a pupat, dar m-a postat doar pe mine. E treaba lui, eu am fost cu el singură. Nu știu de ce se miră săracii ăștia! Eu sunt Bia Khalifa, Nicki Minaj este Nicki Minaj.

M-a ales pentru că sunt Bia Khalifa, nu că semăn cu Nicki Minaj. A pus story cu mine pentru că sunt Bia Khalifa și sunt cine sunt. El a pus, eu nu i-am cerut asta!”, a mai spus Bia pentru sursa citată.

