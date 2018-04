Bianca Brad a făcut o declarație șocantă. Celebra actriță, în vârstă de 50 de ani, arată extraordinar pentru vârsta ei și a mărturisit că a apelat în studenție la un tratament cu totul și cu totul neconvențional pentru a fi și mai frumoasă decât era.

”În timpul studenției mi-am făcut o mască cu urină. Am pus-o într-un pahar și mi-am dat-o pe față. A fost o singură dată. Am preluat rețeta de la o persoană foarte cunoscută, care mi-a zis să și beau urină. Dar eu nu am avut puterea asta. Am încercat, știu că sună scârbos, dar nu a devenit un obicei”, a declarat Bianca Brad.



În 1990, Bianca Brad obținea titlul de „Miss Prințesa frumuseții”. Celebra actriță arată foarte bine și acum. În urmă cu mai mulți ani, ea nu se arăta atrasă de operațiile estetice. „La bisturiu nu aș apela. Din fericire, nu am o față ridată. Cearcăne mai am, pentru că nu dorm. Mi-e frică și de ace, deci nu știu dacă o să apelez (n.r.- la operațiile estetice). Anul trecut a fost prima dată când mi-am făcut un tratament injectabil. Dar asta e, trebuie să acceptăm procesul de îmbătrânire. Decât să fiu o păpușă din plastic, mai bine rămân așa. Mi s-a oferit și posibilitatea de a face injecțiile gratuit, dar am refuzat”, mărturisea Bianca Brad.