Bianca Drăgușanu a dezvăluit care este secretul ei pentru o siluetă de vis. Fără acest aliment, fosta asistentă TV nu poate trăi

Bianca Drăgușanu (40 de ani) a vorbit despre dieta care a ajutat-o să slăbească 30 de kilograme, dar și care este alimentul la care nu ar renunța niciodată. Îți vine să crezi că fosta asistentă TV mănâncă și șaorma?

Într-un interviu acordat recent, Bianca Drăgușanu a dezvăluit care este meniul ideal pentru ea și cum a reușit să dea jos 30 de kilograme în doar 6 luni. De asemenea, blondina a spus și care este alimentul de care nu s-ar despărți niciodată.

Se pare că Bianca nu se abține de la nimic, ba chiar mănâncă și șaorma, atunci când i se face poftă, însă elimină ingredientele grase și păstrează doar carnea și legumele.

”Șaorma cu de toate, mai puțin ceapă (n.r. râde). Eu mă pot adapta, în funcție de buget și de timp. Dar dacă sunt pe fugă, îmi iau o Șaorma la farfurie, fără ceapă, fără cartofi și fără lipie”, a povestit Bianca.

Bianca Drăgușanu: ”E un aliment la care nu aș putea renunța”

Blondina susține că a descoperit plăcerea de a bea cafea în urmă cu cinci ani, iar de atunci nu își mai poate vedea viața fără ea. Este un aliment pe car corpul ei îl cere.

”Alimentul la care nu aș putea renunța este cafeaua. Am descoperit-o de vreo cinci ani, până atunci nu eram băutoare de cafea. Dar îmi cere corpul, pentru că am tensiunea mică uneori și se reglează din cafea. Simt eu că e un aliment la care nu aș putea renunța.

Tocmai acesta este motivul pentru care nu am acceptat să plec în emisiuni gen „Survivor” sau alte emisiuni de tip reality show în care nu puteam avea acces la cafea. Recunosc că poate a creat un fel de dependență, dar nu o consider așa, aș putea să renunț la ea dacă mi-aș pune asta în minte, dar o consider un aliment de bază”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Cum a reușit Bianca Drăgușanu să slăbească 30 de kilograme

Bianca susține că a slăbit 30 de kilograme în doar 6 luni, cu ajutorul unei diete pe care și-a creat-o singură, dar și cu ajutorul sportului.

”În 6 luni am dat peste 30 de kilograme. Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ţinut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan şi trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomen. Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere. Mâncam foarte puţin. Nu săream niciodată peste micul dejun, nu o fac nici astăzi. Mi-am distrus şi stomacul în perioada aceea”, a mai mărturisit Bianca Drăgușanu, pentru Spectacola.

