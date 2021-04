Bianca Drăgușanu a părăsit Bucureștiul, iar Gabi Bădălău a surprins-o din nou cu un gest romantic! Diva a filmat momentele de fericire | FOTO

Bianca Drăgușanu a părăsit Bucureștiul azi-noapte, iar Gabi Bădălău a surprins-o din nou cu un gest romantic, semn că dragostea dintre ei este mai puternică decât problemele care au apărut de când au decis să meargă împreună pe același drum. Simțindu-se iubită și apreciată, afacerista a filmat momentele de fericire și le-a postat pe social media.

Bianca Drăgușanu, la control în Cluj-Napoca

Deși “au bifat” mai multe despărțiri și împăcări, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu renunță la visul de a fi unul alături de celălalt. Noaptea trecută, fosta prezentatoare a publicat un video în care apare un buchet impresionant de trandafiri albi cu roz, după cum puteți vedea în galeria foto a articolului.

Și, cum este deja o tradiție în cuplul lor, celebra blondă a ales pentru imaginile cu darul de la iubit piesa “Parte Din Tine”, lansată de DJ Project și Roxen – în plus, a selectat doar următoarele două versuri: “N-am spus ce am simțit de-atâtea ori / Cum poți, să însemni totul pentru mine”.

Ulterior, creatoarea de modă a dezvăluit că a ajuns în Cluj-Napoca, unde, cel mai probabil, merge la control după ce și-a făcut rinoplastie la o clinică de aici, în urmă cu aproape trei săptămâni. Luna trecută, ea a anunțat că își va schimba și silicoanele.

Bianca Drăgușanu, declarații despre rinoplastie

“Am vreo 12 zile de la operație (n.r.: și-a făcut-o pe 13 martie). Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi (n.r.: arată spre ochiul drept). Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată.

Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult.

Nu mă pot abține. Deci, mă obsedează acest cheag cu sânge din ochi. Nu știu ce să-i fac. Mi-a zis că trece în 2-3 săptămâni. Ah, și vocea mea. Vorbesc pe nas. Serios? În fine. Sunt foarte fericită că am început să-mi reiau activitățile. Acum sunt la atelier”, a mărturisit diva într-un video publicat săptămâna trecută pe Instagram Stories.

Sursa foto: Instagram & Instagram Stories