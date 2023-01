Bianca Drăgușanu a răbufnit la adresa Claudiei Pătrășcanu! Blondina a făcut-o praf pe fosta parteneră a lui Gabi Bădălău. „E bolnavă psihic”

Scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu s-a reaprins. Recent, cea din urmă a făcut mai multe declarații la adresa blondinei, iar aceasta nu s-a mai abținut. Bianca Drăgușanu a ieșit în față și a făcut-o praf pe fosta soția a lui Gabi Bădălău. Ce a spus despre aceasta?

Bianca Drăgușanu și-a prezentat și ea varianta ei de poveste și susține că de mai bine de doi ani Claudia Pătrășcanu o terorizează. O amenință, o jignește și îi trimite încontinuu mesaje lui Gabi Bădălău. Bianca Drăgușanu spune că deși Claudia Pătrășcanu încearcă să pozeze în mama perfectă și să aibă o imagine curată, realitatea este cu mult diferită. Aceasta o acuză de un limbaj de mahala și ieșiri nervoase inexplicabile.

„Eu nu mă cobor la nivelul ei, este bolnavă psihic. Logic că a refuzat o confruntare directă cu mine pentru că eu o pot bate chiar cu dovezile ei. Îi dă mesaje lui Gabi pe care le am și pe care o să le arăt tuturor, în care mă jignește și pe mine și pe copilul meu.

După ce eu i-am cerut să facem pace, în emisiunea lui Dan Capatos, aparent a tăcut două luni. Până la ziua Sofiei, când a început iar cu mesajele. Apoi a continuat de ziua lui Gabi în Thailanda. Atunci a pus-o și pe maică-sa să mă înjure. Ea este cea care are limbaj de mahala și care se dă mare doamnă. Eu tot tac, am fost provocată mereu să-i răspund în aceeași manieră ca ea și normal că am jignit-o, dacă m-a jignit”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit playtech.ro.

„Trebui să facă un control de specialitate”

De asemenea, Bianca Drăgușanu a mai spus că fosta parteneră a lui Gabi Bădălău are schimbări dubioase de comportament. Când își dorește să îngroape securea războiului, când pornește din nimic o răfuială. Așa că blondina i-a sugerat un control de specialitate.

„Din punctul meu de vedere e de-a dreptul ridicolă, mă terorizează și mă hărțuiește din orice, de doi ani, are probleme cu capul, cred că ar trebui să facă un control de specialitate. Are refulări periodice la adresa mea și schimbări dubioase de comportament.

Tot sunt provocată de ea. Nu înțeleg, s-a dus pe la biserici, ne-a urat tuturor să ne echilibrăm că ne dorește sănătate și a zis că nu mai vrea să intre în circuri cu mine, dar mă trezesc deodată că iar vine de la biserică și ne jignește această mamă istorică”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

