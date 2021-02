Bianca Drăgușanu a spus cine sunt persoanele care i-au orchestrat “atacul”: “Se presupunea că sunt prietenii mei, dar s-au vândut foarte ușor”. Apelul făcut după traumele la care a supus-o Alex Bodi

Furioasă și, totodată, dezamăgită de persoanele care i-au orchestrat “atacul” cu fotografia cutremurătoare de ieri, Bianca Drăgușanu a spus cine ar putea fi trădătorul sau trădătorii. Este vorba despre patru oameni, iar printre aceștia se numără și Alex Bodi. Mai mult, în timpul dezvăluirilor, fosta prezentatoare a făcut un apel în legătură cu traumele la care a supus-o fostul soț.

Bianca Drăgușanu a dezvăluit cine sunt persoanele care i-au orchestrat “atacul”

Conform declarațiilor afaceristei, una dintre persoanele care ar fi putut să o trădeze este o fostă prietenă, originară din Târgoviște, despre care a subliniat că, în prezent, “joacă în altă tabără”. Iar celelalte două persoane sunt, de fapt, soț și soție, iar Bianca Drăgușanu le-a botezat fetița. Despre acest cuplu care ar fi putut să-i facă rău publicând poza teribilă, vedeta a spus că s-ar fi vândut foarte ușor.

“Am cercetat în atenție WhatsApp-ul să văd cu cine am vorbit în perioada în care m-am operat de blefaroplastie și există trei persoane, mă rog, un grupuleț de trei persoane. Mă rog, una dintre ele mi-a fost prietenă, este din Târgoviște, joacă în altă tabără acum. Celelalte două persoane fac parte dintr-o familie a căror fetiță am botezat-o eu și, vezi Doamne… (…). Și se presupunea că sunt prietenii mei, dar, se pare că s-au vândut foarte ușor! Și mai este o persoană cu care eu am împărțit trei ani din viață și pe care îi regret că i-am pierdut”, a mărturisit fosta soție a lui Alex Bodi într-una dintre înregistrările de pe Instagram Stories.

Presimțind care e următorul pas al celor care i-au declarat război, fosta prezentatoare a publicat mai multe imagini, dar și filmări, realizate după ce a fost agresată fizic de milionarul din Mediaș. În timpul unui mesaj video, Bianca Drăgușanu i-a avertizat pe dușmanii ei că vor plăti un preț uriaș pentru gestul făcut.

“(…). Am început să urc eu poze cu mine, nu-mi place cum eram, dar sunt mai bine acum și da, eu mi-am promis mie că nu voi mai ajunge niciodată în postura în care să mai compromit ceva în viața mea. Nimic! Nici măcar o zi, nici măcar o minciună! Nici măcar o prefăcătorie, nimic! Nici măcar prieteni falși, nimic de genul ăsta. Pentru că da, eu consider că am învățat din greșeli și n-am să mai întorc niciodată în iad. Și… n-am nicio problemă, repet, să îmi asum. Așa că, trădătorii de lângă mine, cu siguranță, vor plăti! Vă fac vedete! Dacă asta ați vrut, asta primiți”, a mai subliniat afacerista.

Apelul făcut de Bianca Drăgușanu după traumele la care a supus-o Alex Bodi

În vârstă de 38 de ani, Bianca Drăgușanu a precizat că este conștientă de greșelile făcute în timpul poveștii de dragoste cu Alex Bodi, că a învățat enorm din ceea ce a trăit și le-a îndemnat pe doamne și domnișoare să nu ierte nici cea mai mică formă de agresivitate și, totodată, să nu treacă peste infidelitate. Nu mai e un secret pentru nimeni că ea a fost înșelată de fostul soț cu Daria Radionova, o afaceristă de 27 de ani stabilită în Marea Britanie.

“(…). Eu sunt o femeie la care nu ai ce să-i reproșezi, sunt o femeie care își asumă absolut tot ce face, iar din momentul ăsta, persoana care a dat poza cu mine în momentul în care eu m-am operat, era o poză după operație, deja am o problemă cu ea! Și, am să încep și eu s-o fac vedetă, dacă n-am făcut-o cumva deja, să postez și eu poze cu ea. Am să mă uit în conversații, să vedem cu cine era acest printscreen și am să vă prezint această persoană, care, crede ea, că dacă dă niște poze cu mine în care eram tumefiată în urma unei operații, apoi, urma să dea aceste poze cu mine în care eram snopită în bătaie, am dat eu pozele în care eram snopită…. Pentru că da, unde nu e cap, e vai de picioare! Unde e încredere prea multă, poți să treci în pragul celălalt: e prostie! adică, gen, dacă tu crezi vreodată în viața ta că ai iertat faptul că ți se dă o palmă și că nu o să se mai întâmple asta niciodată, te cam înșeli. Așa e și cu înșelatul: dacă te înșeală o dată, fata mea, te înșeală toată viața. Așa că, frână! (…)”, a mai declarat fosta prezentatoare pe Instagram Stories.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat în primăvara lui 2020